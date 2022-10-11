郵件App讓手機當機超困擾　蘋果推iOS 16.0.3修復四大Bug

▲蘋果推出iOS 16.0.3更新。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果發布最新 iOS 16.0.3，主要是更新修復一些系統中的小錯誤，在iOS 16主操作系統推出幾週後發布，目前也是 iOS 16 第三個更新版本，iOS 16.0.3更新中主要包含相機切換的速度、郵件App開啟可能崩潰等四大問題。

更新修復內容包含，在 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 上，來電和App通知可能會延遲或無法發送、iPhone 14 型號上的 CarPlay 通話期間，麥克風音量降低問題、在 iPhone 14 Pro 上，相機啟動或切換模式緩慢的狀況、iPhone 14 Pro Max收到格式錯誤的電子郵件後，郵件會在啟動時當機等問題。

CarPlay錯誤導致iPhone 14 Pro和 Pro Max 用戶在在車輛中播打電話時音量過小。導致打電話的人在說話時聽起來很安靜或很遠，他們很難聽到聲音。而相機問題則是在某些情況下，相機App啟動後須要等待5秒左右才能運作。

先前也有用戶反映，部分首機出現顯示螢幕閃爍問題，部分升級到 iOS 16 的 ‌iPhone‌ 用戶在 ‌iPhone‌ 處於低亮度時看到顯示螢幕上有黑點閃爍，但目前尚不清楚此更新是否解決了該問題。iOS 16.0.3 更新後，可能會緊隨其後的是 iOS 16.1，將在不久的將來與 iPadOS 16.1 一起發布。