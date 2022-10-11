華航「東北亞增班逾4倍」　東京1天飛3班！加購JR西日本套票省千元

▲華航增加東北亞航班。圖為東京淺草寺雷門。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

本週四（10月13日）起邊境鬆綁，中華航空本月也規劃全線增班五成，每週飛航超過 300 班客運來回航班；東北亞是主要增班重點，由每週 30 班大幅增班至每週約 130 班。另華航也與JR西日本合作，加購套票最高享千元優惠。

華航表示，10月起日本航線包括桃園－東京成田、桃園－大阪，將由每日一班增為每日兩班載客服務，加上松山－東京羽田每日一班，日本最熱門的旅遊地點東京，每日提供三班往返服務；桃園－福岡、桃園－沖繩（琉球）航線則提供每日一班載客服務。

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12月起桃園－札幌航線將由每週兩班增為每日一班服務，桃園－名古屋航線也將逐步增班，另12月起恢復每日一班高雄－東京成田航線，並陸續增加高雄－大阪航線。

韓國航線則自10月起恢復松山－首爾金浦航線，提供每週三班服務；桃園－首爾仁川則由每日一班增為每日兩班載客服務，後續也將恢復高雄－首爾仁川航線。

▲本週四起邊境解封。（圖／記者李宜秦攝）

另華航特別獨家與JR西日本合作，限量推出「華航機票＋JR西日本關西廣域鐵路周遊券」陸空優惠套票，即日起至2023年3月31日止，凡購買華航集團台灣出發至大阪來回機票，出發日於2023年6月29日前（含）前之指定航班，即可加購JR西日本關西廣域鐵路周遊券套票，最高可享千元優惠。

華航也全新推出《機微酒》自由行2.0進化版，精選亞洲熱門航點，如東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、沖繩、首爾、新加坡、曼谷、峇里島、檳城、吉隆坡、宿霧、峴港及清邁等，兩人以上即可成行。