鼻酸！8旬翁每天騎車探望昏迷妻　車禍亡髮妻仍不知情

▲林翁的妹妹收到「台中市水幫漁公益協會」善款，感動地痛哭失聲。（圖／水幫漁公益協會提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區80歲林姓老翁與妻子相依為命，林妻因中風昏迷住院多時，林翁每日騎機車到養護中心探望妻子，未料日前林翁不幸車禍身亡，仍處無意識狀態的林妻尚不知情。因老翁的家屬無力替他安葬，台中市水幫漁公益協會接獲消息，由會員籌措善款，昨日至老翁靈堂前送其最後一程，家屬收到善款痛哭失聲，感動表示「謝謝你們」。

台中市水幫漁公益協會表示，林翁是低收入戶，妻子因中風導致目前無意識，安置在養護中心，2人的兒子多年前因病過世，只剩夫妻倆相依為命。林翁為照顧妻子，每天騎機車往返住家與養護中心，但9月間林翁不慎自摔，頭部重創，送院後不幸傷重不治。

協會指出，因騎車自摔尚無強制險理賠，而林翁家中只剩下在養護中心的妻子，目前還欠有養護中心的龐大費用，林翁的妹妹（72歲）無力負擔哥哥的3萬5000元喪葬費，經89名協會成員共同響應，順利籌得該筆款項，幫助家屬圓滿後事。

台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔說，昨日與志工將善款送至林翁靈堂前，他妹妹哭得很激動，令人鼻酸。年事已高的林翁，不辭辛苦每天都到院探望妻子，如今天人永隔，仍不省人事的林妻，不知深情的丈夫已經過世，也讓人不捨。

▲協會志工昨日帶著善款到林翁靈堂前上香 。（圖／水幫漁公益協會提供）