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女歌手突擊前任婚禮獻唱　報復渣男小三！1舉動讓賓客臉垮

@alexandra_starr Replying to @Christina Venditti original sound - alexandrastarr

記者崔子柔／綜合報導

一名女歌手亞歷珊卓（Alexandra）上（9）月8日在前男友的婚禮上「驚喜」獻唱，報復當初劈腿的渣男，和介入她感情的小三，最後拿了一杯水直接潑向新郎，讓全場賓客都傻眼，這段影片在Tiktok上已經累積超過1千萬次觀看，引起熱烈討論。

畫面中可見，亞歷珊卓一開始背對著眾人唱歌，還不知情的新人正甜蜜地在人群中跳舞，不久後亞歷珊卓轉過身，新郎、新娘瞬間臉垮了，其他知情的賓客也露出驚慌的表情。

▲▼ 。（圖／翻攝自tiktok）

▲亞歷珊卓到婚禮現場唱歌。（圖／翻攝自Tiktok）

亞歷珊卓繼續唱著歌，並從身旁的男子手中接過一杯水，等到新郎向她走去，便把水全潑到他臉上，最後氣憤地離開現場，留下全場錯愕的賓客和新人。

@alexandra_starr Replying to @tamerillo original sound - alexandrastarr

兩段影片吸引近2千萬次瀏覽，有網友質疑是設計好的橋段，或新娘是否無辜，亞歷珊卓後續則更新影片回應，他和前任在一起5年半，前任很多地方都充滿她的照片，小三幾乎不可能不知道她的存在。

也有人提問，新郎怎麼會不知道邀請到她當歌手，亞歷珊卓則說，她是代唱歌手，原本的表演者無法如期演出，她接到電話聯繫問有沒有空，就直接答應了，前任並不知情，而當天一起出席的鍵盤手知道整段劈腿故事，不過她離場時，鍵盤手仍留在婚禮上。

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