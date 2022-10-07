怎看天選之人？邱淑媞強調「疫情還沒過」：政府不要一直放好消息

▲衛福部國民健康署前署長、公衛專家邱淑媞（左）出版新書《臺灣新冠疫情的衝擊與反思》，蔣萬安也到場致意支持。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

衛福部國民健康署前署長、公衛專家邱淑媞出版新書《臺灣新冠疫情的衝擊與反思》，今（7）日新書發表時被媒體問及，怎麼看有醫師認為「天選之人」其實是身體更糟？邱淑媞說，有沒有天選之人存在，她認為是個大問號，但不是要去測試，而是仍要持續「戴口罩、保持空氣流通」；她也強調「疫情還沒過去」，呼籲指揮中心「不要一直放好消息」，應該像日本一樣嚴肅誠實以告。

邱淑媞提到，新冠病毒一直在變異，有些藥物已經效果沒這麼好，甚至需要服用超過5天，但她強調「疫情還沒過去」、「指揮中心不該一直放好消息」。她舉例，日本政府是表情凝重，提醒民眾不能掉以輕心，認為指揮中心應該學日本的態度，對人民誠實以告。

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▲公衛專家邱淑媞出版新書《臺灣新冠疫情的衝擊與反思》新書發表會。（圖／記者林育綾攝）

而台灣疫情爆發後，「天選之人」的說法也不斷在民間流傳，近日更有醫師指出，沒感染新冠病毒的「天選之人」可能不是身體比較好，反而是更糟；媒體也詢問邱淑媞的看法，對此她回應，究竟有沒有「天選之人」的存在她一直認為是個大問號。

但邱淑媞認為，重點不是要去親身測試，而是還是要持續戴口罩，並保持空氣流通，雖然免疫力的人即使感染症狀也會好很多；不過依然強調「政府不該一直放好消息」，還事要學習日本的態度，嚴肅以待，誠實以告。

台灣入境檢疫即將邁入新制「0+7」、恢復免簽，等同於國門重新開放，但我們真的做好與病毒共存的準備？邱淑媞新書《臺灣新冠疫情的衝擊與反思》梳理全球各主要國家3年防疫政策轉變及結果，用科學方法輔以國際權威數據、豐富圖表，反覆檢驗，她表示「新冠疫情讓全球與臺灣看到政治如何決定人民的健康」，並盼能透過檢視各國防疫政策優劣，找出對臺灣、各國、現在與未來受用的防疫方針。