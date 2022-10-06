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登山女神約泡金主！　正宮深夜發文控曾格爾：嗲邀開房募款

曾格爾和陳姓富商人夫（右圖）開房間，遭正宮提告求償2百萬元。（翻攝曾格爾臉書、富商臉書）

▲曾格爾和陳姓富商人夫（右圖）開房間，遭正宮提告求償2百萬元。（圖／鏡刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣女性登山家曾格爾曾被金氏世界紀錄認證為全球最年輕、無氧登K2的登山家，為完成登上14座8,000公尺頂峰的最年輕登山者紀錄，創立募資平台還向各四處拉贊助，昨（5日）本刊獨家報導她和陳姓已婚富商大搞不倫戀，富商妻深夜於臉書發文痛訴心聲，控訴曾格爾看上他們夫妻的金錢與人脈，用盡心機靠近，身邊許多不少朋友已經捐款給曾格爾，而且款項是直接匯款到曾格爾私人帳戶，曾甚至直接跟她丈夫要170萬元，富商妻質疑曾格爾把自己包裝成女性之光，卻用最物化女性的方式取得資源，頂著世界紀錄的光環出書、受訪，「到底還有多少不可告人的秘密？」

本刊調查，陳姓富商妻子是非常知名的公關女強人，在時尚圈頗有知名度，許多精品大牌都是她的客戶，她和丈夫在去年11月間透過友人介紹認識曾格爾，但她萬萬沒想到竟是噩夢的開始。

富商妻臉書發文指出，發現曾格爾和丈夫不倫戀的那一夜，她邊哭邊截圖了175張兩人的曖昧對話，她原本想不透為何現年29歲的曾格爾會看上55歲的丈夫，後來她想通了，「因為商業攀登需要很多錢，她看上的是財力和人脈，鎖定我先生之後，曾格爾以情色誘惑，只為了達成她的募款目標，讓她再去雇用很多雪巴幫她創造世界紀錄」。

富商妻表示，他們和曾格爾認識僅9個多月，曾大部份時間都在國外爬山，丈夫和曾格爾僅見面6次，其中1次有其他朋友在、有2次則是在她家中聚會，她丈夫和曾格爾2次單獨在餐廳約會，其中最後一次8月29日的泡湯共宿之旅讓她的家走上毀滅之路，相約到日本出遊、到住日式套房泡湯、住三二行館等親暱話語，每一句都是曾格爾親口邀約。

另外富商妻指出，曾格爾為了進時尚圈，曾經特地來向她請益，甚至積極表達要把經紀簽給她，「她(指曾格爾)說她想紅，想要出席很多時尚活動，我也不吝嗇的給了她諸多建議」，沒想到最後卻遭曾格爾和丈夫背叛。

富商妻在臉書發文最後，感謝關心她的好友，她強忍悲痛表示，「我因此事件經歷了極度震驚、崩潰和心痛，但現在的我會想辦法堅強，依法捍衛我身為女人、人妻，母親，且身為人的權益，同時也為了捍衛我的家庭而努力」。

現年29歲的曾格爾登山資歷只有3年，至今已攀登12座頂峰，成為台灣攀登最多世界8,000公尺頂峰的女性，如今她剩下位於中國的希夏邦馬峰和卓奧友峰，就可完成征服8,000公尺14頂峰紀錄。

陳姓富商正宮深夜發文，控曾格爾嗲聲嗲氣向她丈夫要錢，還主動邀約丈夫開房間。（翻攝自當事者臉書）


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