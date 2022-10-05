車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」　人夫竟扯辯：在吃麵

▲高雄一名正宮透過行車紀錄器抓包丈夫外遇，氣得一狀告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

一名正宮在自家小貨車的行車紀錄器中發現丈夫出軌，與小三在車內共處長達半小時，過程中還不時傳來親吻、呻吟聲及親密對話，讓她痛苦萬分，憤而對兩人提告求償。對此，人夫扯辯，當時兩人是在車上吃麵、聊天，發出的聲音並非親吻聲，但不被法官採信，最終仍判他與小三須連帶賠償正宮10萬元。

正宮提告主張，她與丈夫結婚多年，2021年8月她無意間在自家的小貨車行車紀錄器中，發現丈夫出軌，與小三在車內共處達半小時，過程中還有眾多接吻、呻吟聲及親密對話，可見丈夫有不尋常的親密男女之情，侵害了她的配偶權，因此對丈夫及小三提告求償。

不過，人夫否認外遇，辯稱當時兩人是在車上吃麵、聊天，且錄影只能聽到聲音，該聲音是吃東西所發出來的，並非親吻聲，強調自己絕對沒有不正當交往等。而小三也辯稱，自己並不知道人夫的婚姻、感情狀況，且與人夫絕對沒有親密交往等行為，請求法官駁回正宮之訴。

對此，法官審理時勘驗錄音檔發現，兩人的對話中出現了，「親到嘴唇都紅了」、「破皮了(女）、是我咬的嗎?（男）」、「我有咬到喔?（男）這不是咬到，這是吸到有點皮薄了（女）」，且還曾出現「嗯嘛」的明顯親吻聲，而小三更曾以「哈尼」稱呼人夫，堪認被告2人當時互動親密，且有親吻行為。

法官認為，雖然對話中確實有提及兩人正在吃東西，但人夫無法證明，吃東西為何會有一人破皮，另一人詢問是否為其所咬的情形出現，以及為何要發出「嗯嘛」聲音，法官因此不採信其說法，最終判人夫與小三須連帶賠償正宮10萬元。