　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」　人夫竟扯辯：在吃麵

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄一名正宮透過行車紀錄器抓包丈夫外遇，氣得一狀告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

一名正宮在自家小貨車的行車紀錄器中發現丈夫出軌，與小三在車內共處長達半小時，過程中還不時傳來親吻、呻吟聲及親密對話，讓她痛苦萬分，憤而對兩人提告求償。對此，人夫扯辯，當時兩人是在車上吃麵、聊天，發出的聲音並非親吻聲，但不被法官採信，最終仍判他與小三須連帶賠償正宮10萬元。

正宮提告主張，她與丈夫結婚多年，2021年8月她無意間在自家的小貨車行車紀錄器中，發現丈夫出軌，與小三在車內共處達半小時，過程中還有眾多接吻、呻吟聲及親密對話，可見丈夫有不尋常的親密男女之情，侵害了她的配偶權，因此對丈夫及小三提告求償。

不過，人夫否認外遇，辯稱當時兩人是在車上吃麵、聊天，且錄影只能聽到聲音，該聲音是吃東西所發出來的，並非親吻聲，強調自己絕對沒有不正當交往等。而小三也辯稱，自己並不知道人夫的婚姻、感情狀況，且與人夫絕對沒有親密交往等行為，請求法官駁回正宮之訴。

對此，法官審理時勘驗錄音檔發現，兩人的對話中出現了，「親到嘴唇都紅了」、「破皮了(女）、是我咬的嗎?（男）」、「我有咬到喔?（男）這不是咬到，這是吸到有點皮薄了（女）」，且還曾出現「嗯嘛」的明顯親吻聲，而小三更曾以「哈尼」稱呼人夫，堪認被告2人當時互動親密，且有親吻行為。

法官認為，雖然對話中確實有提及兩人正在吃東西，但人夫無法證明，吃東西為何會有一人破皮，另一人詢問是否為其所咬的情形出現，以及為何要發出「嗯嘛」聲音，法官因此不採信其說法，最終判人夫與小三須連帶賠償正宮10萬元。

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
快訊／警政署下令要新北警局長道歉！　嚴懲疏失員警
快訊／普丁簽字了！　俄羅斯正式併吞烏克蘭4州
原子少年20歲成員爆「爛醉硬上網美」！　她發抖痛哭
登山女神遭爆「居檢外出泡湯」　指揮中心：最高罰100萬
林志玲穿性感透視裝！　側身美腿翹臀全都露
今確診破5萬「有可能更高」！　　王必勝：0+7會如期實施
學者喊鬆綁口罩令　王必勝：暫不考慮「疫情還在高原期」
快訊／高雄大遠百1樓失火！　14輛消防車趕赴現場
美節目指「打第4劑會關閉免疫系統」　羅一鈞闢謠：沒科學實證
本土疫情升溫！快篩陽性怎麼辦？　通報流程「一表看懂」
快訊／次世代疫苗放寬「18歲以上接種」　下周二全面開打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄大遠百失火「煙霧瀰漫」畫面曝！逛街民眾驚逃：裡面都濃煙

宮廟成天九牌賭場！前面拜佛後面下注　警破門...59賭徒全被逮

獨／高雄機車騎士遭轎車輾壓　汽修廠員工急拿千斤頂救援

快訊／三重警抓錯人還虐打無辜男　警政署首度發聲明要局長道歉

牆裂成「敘利亞風格」　雲林斗南建案鄰損13戶！屋主拉布條抗議

情侶吵架男下車追女友忘打P檔　3騎士衰遭「無人車」撞倒釀3傷

淨山前「生出垃圾」！台中清潔隊員先撒回收物...環保局回應了

警局就在對面…男違停超商買冰　毒品「藏在那根裡面」遭警搜出

申請假釋18次全被駁回　張鍚銘批矯正署程序違法！妻現身力挺

被狼師帶到溫泉旅館脫光！國中女遭猥褻9次...11年後覺醒報警

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

高雄大遠百失火「煙霧瀰漫」畫面曝！逛街民眾驚逃：裡面都濃煙

宮廟成天九牌賭場！前面拜佛後面下注　警破門...59賭徒全被逮

獨／高雄機車騎士遭轎車輾壓　汽修廠員工急拿千斤頂救援

快訊／三重警抓錯人還虐打無辜男　警政署首度發聲明要局長道歉

牆裂成「敘利亞風格」　雲林斗南建案鄰損13戶！屋主拉布條抗議

情侶吵架男下車追女友忘打P檔　3騎士衰遭「無人車」撞倒釀3傷

淨山前「生出垃圾」！台中清潔隊員先撒回收物...環保局回應了

警局就在對面…男違停超商買冰　毒品「藏在那根裡面」遭警搜出

申請假釋18次全被駁回　張鍚銘批矯正署程序違法！妻現身力挺

被狼師帶到溫泉旅館脫光！國中女遭猥褻9次...11年後覺醒報警

62轟寫下歷史新頁　賈吉吐露心境轉折面對壓力「自有一套」

「班班吃石斑」跳票？　教長掛保證：本學期一定吃到4次

超商獨家！COLD STONE「3款新口味」來了　限時第2杯10元搶吃

高雄大遠百失火「煙霧瀰漫」畫面曝！逛街民眾驚逃：裡面都濃煙

宮廟成天九牌賭場！前面拜佛後面下注　警破門...59賭徒全被逮

【廣編】貓控必收！吸睛萌貓禮盒　開賣即爆單的昭和風日法系糕點

柯文哲再批指揮中心擋疫苗　王必勝：陳時中盡心盡力「應該感謝他」

蔡其昌：無法擺脫「慶記之都」惡名　「台中人覺得很丟臉羞愧」

發展契合東京品川特區　桃園青埔站前特區增值潛力勁揚

獨／高雄機車騎士遭轎車輾壓　汽修廠員工急拿千斤頂救援

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

社會熱門新聞

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

惡龍張錫銘今出庭　假釋遭拒18次

19歲男遭同事持刀割頸亡　父抱遺照淚崩求真相

登山女神淪小三　一圖看她多厲害

「吃人行道」違建拆完　前後對比照曝光！

獨／BMW男遭警車撞躺加護5天！友控警見死不救

獨／妻遭91歲翁撞死　夫悲慟2因素拒上香

夜店殺警案定讞　曾威豪劉芯彤獲判8年

快訊／中港大排下驚見焦屍！警封鎖現場調查

即／涉買兇暗殺青山宮主委　威震吳明達再度被捕

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

70歲富豪吃威而鋼「極樂20歲嫩妹」！40歲正宮復仇

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

錢薇娟錄《全明星》發飆大罵！發火內幕曝光

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面