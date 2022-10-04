女友瞎掰深夜「跟朋友跑山」　被抓包在KTV親熱！竟嗆：他X比你大

▲原PO公開對話截圖。（圖／翻攝自Dcard）



記者崔子柔／綜合報導

一名男網友昨（3）日指出，他近日和朋友去唱歌時，碰見女友和其他男生在摟摟抱抱，但他當下沒有上前揭穿，事後提起此事，女友竟直接提分手，還嗆聲說「他屌比你大」。

原PO在Dcard發文表示，他隔天才傳訊息問女友，「你昨天晚上去哪裡了？怎麼都沒回宿舍」，女友說「跟朋友去跑山」，他追問「跑完山去哪」，女友則回「去711坐到天亮啊」。

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▲原PO發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO看女友沒有打算從實招來，他就直接傳送昨晚拍下的畫面，質問「那我怎麼在KTV看到你？摟摟抱抱的那個男的到底是誰」，結果女友瞬間惱羞提分手，原PO繼續追究，「我哪裡惹到你了？為什麼要這樣對我」，女友則回，「沒有為什麼，因為他的屌比你大」。

原PO無奈表示，「理由到底是在爛幾點的」，事後也將女友封鎖。網友則紛紛留言指出，「她只是被你抓到，惱羞成怒，所以才故意侮辱你，這種女生很爛，破成這樣就不要了好嗎」、「就是偷吃被人發現又惱羞成怒然後直接跟你撕破臉然後再出言傷害你人身攻擊！想要造成你雙重打擊」、「這種女生早點丟掉早點好運來」、「搶先開口只為了不要當被甩的」、「你值得更好的，也不用管屌大不大，那都不是劈腿你的理由」。