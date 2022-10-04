　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

水逆結束了！5星座「鹹魚大翻身」　專家：將一路旺到年底

水逆結束，5星座將轉運變好。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲水星順行後，5星座將翻身轉好運。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

10月2日水星逆行結束，讓星座專家艾菲爾老師透露，恢復順行後可以明顯感受到，心情稍微變得愉快，煩惱的事雖然可能依舊存在，但似乎變得沒那麼令人苦惱了，過去這段時間產生的衝突都將和緩，一切都在慢慢轉好。他也透露有5個星座將有感翻身，上榜星座的人，也要趕快看一下自己是哪方面要出運囉。

第五名：射手座

[廣告]請繼續往下閱讀...

水逆了好久的射手座，今天開始職場運勢明顯轉好，之前卡關的企划、難纏的客戶、或是找你碴的同事都順利被擺平，讓你事情越做越順，整個人都清淨了不少。這也讓你工作效率大幅增加，很快就能完成領導指派的任務作業，讓同事都對你另眼相看。另外此次水星順行也帶給你提升地位的能量，你在職場上有望升官升職，或是賺進一筆可觀的財富，讓你社經地位提高不少。因此水逆結束後，射手可期待年底前平步青雲的大好運了。

第四名：獅子座

水星順行後，獅子最明顯翻好運的就是財運了，水星在你的「財務宮」恢復順行，你在事業上成功加薪的機會非常高，有可能額外獲得令你欣喜的額外獎金。另外創業、兼職、做副業的人也是生意興隆，業績不斷開出亮眼成績，讓你在正職外又多添加許多收入。有考慮投資理財的人，此時也是你的最好時機。水星順行帶給你滿滿的財運，請你一定要好好把握年底前最後一波好運！

第三名：天秤座

水星順行後，天秤終於可以好好喘口氣了，之前你差點被自己和周圍環境的優柔寡斷逼瘋，種種不順讓你身心具疲。幸好水星今天開始就要復順行！你做任何事都會一帆風順，尤其是事業里的轉變，都將是你的好機會，舉凡升官丶加薪、求職，或被調到你內心渴求已久的職位都有可能。水星順行後是你鹹魚翻身的好時機，好好把握就能成功。

第二名：雙子座

身為水逆固定班底的雙子，水星恢復順行後你終於得到解脫，特別有關你的愛情丶與親密的人之間的關係都能到昇華、升溫；單身的雙子則能遇到一個身心靈都與你非常契合的對象，這次的戀愛你不想再慢慢來了，只想趕快與他進入穩定關係，你會發現他就是你此生的靈魂伴侶。另外水星順行也替雙子帶來極佳的偏財運，在運氣特別好的幾天可以去買買彩券，或許會有意想不到的收穫喔。

第一名：處女座

水星順行後，處女座終於順利谷底翻身了！你的整體運，無論是生活、愛情、事業、財運，就連情緒、健康都越來越好，過去的各種不順陸續解決，好運有如天降甘霖般為你帶來解脫。另外這次的水星順行會為你趕跑小人、帶來貴人，之前暗地甩你眼色、陷害你的小人紛紛落馬，取而代之的是貴人降臨，且這波貴人運勢可以為你在年底前帶來極好的機會，請好好把握！

12星座【水星順行】好運關鍵詞，請同時參考太陽、上升星座：

白羊【健康瘦身】、金牛【戀情萌芽】

雙子【擺脫困難】、巨蟹【溝通順暢】

獅子【財運翻倍】、處女【谷底翻身】

天秤【一帆風順】、天蠍【人品爆發】

射手【事業起飛】、魔羯【出門有喜】

水瓶【意外得財】、雙魚【步入禮堂】

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

►春風110抽衛生紙「1包不到15元」！買一次全家用整年

►毛孩專用 Dr.好骨力「1顆不到7元」！讓愛貓愛犬健康好靈活

延伸閱讀
發現老公前女友就住同一個社區　她要求搬家被罵無理取鬧：想帶孩子離開
阿滴爆「影片盈利被整碗端走」　大嗆有些音樂人真的很賊
是垃圾回收場？她婚後住婆家　8年丟發霉、生鏽物品皆被撿回家

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
月子中心照護員滑手機83分鐘　男嬰嗆奶死亡
確診逼近5萬例　莊人祥：10／13邊境解封不變
91歲包租公做回收撞死人！直擊黃金店面　女婿是高階警官
男大生放暑假回來「電費16000↑」　一關電源傻了
快訊／12縣市破千例　全台確診分佈曝
快訊／本土飆49509！　這波疫情「第二高」
快訊／市長參選人酒駕！　民眾黨火速開除黨籍
女大生建國北路神之鬼切！　突左轉擊落男騎士

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外國觀光客來台「衝台南玩不到5%」　全場狂指1關鍵：覺得困難

醫憂流感新冠雙重感染「死亡率高」　羅一鈞：Omicron未增死亡風險

確診逼近5萬例「不排除本週是高峰」　莊人祥：10／13邊境解封不變

疾管署845億防疫預算「創史上新高」　莊人祥解釋用途：已減少98億

9219人領口服藥再飆高！倍拉維庫存剩1個月　指揮中心急增購40萬份

文房活化老屋新「聲」　以詩歌迎接十月秋季

快訊／本土飆49509！這波疫情「第二高」　確診連9天比上週多

快訊／今本土+49509！12縣市破千例　確診分布曝

訂2份牛排備註「我分手，謝謝」　店家暖安慰1句...真相糗大了

LIVE／新增確診連9天上升？　指揮中心最新說明

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

謝京穎與許仁杰爆不倫戀首露面　未向正宮道歉「我不覺得我有做不對」

被移工猛撞...準新娘清醒了　第1句話喊「想爸媽」好揪心

駕照已註銷！91歲翁失控倒車　6人被撞「母攜獨子逛街慘死」

男吃冰嘴裡疑似有異物 竟是門牙掉落眾人笑翻

眼鏡弟快篩崩潰哀號！　回媽：嘟妳自己啦我愛妳

外國觀光客來台「衝台南玩不到5%」　全場狂指1關鍵：覺得困難

醫憂流感新冠雙重感染「死亡率高」　羅一鈞：Omicron未增死亡風險

確診逼近5萬例「不排除本週是高峰」　莊人祥：10／13邊境解封不變

疾管署845億防疫預算「創史上新高」　莊人祥解釋用途：已減少98億

9219人領口服藥再飆高！倍拉維庫存剩1個月　指揮中心急增購40萬份

文房活化老屋新「聲」　以詩歌迎接十月秋季

快訊／本土飆49509！這波疫情「第二高」　確診連9天比上週多

快訊／今本土+49509！12縣市破千例　確診分布曝

訂2份牛排備註「我分手，謝謝」　店家暖安慰1句...真相糗大了

LIVE／新增確診連9天上升？　指揮中心最新說明

TOYOTA「傳奇越野車」確認年底停產！FJ Cruiser紀念車限量1000台

外國觀光客來台「衝台南玩不到5%」　全場狂指1關鍵：覺得困難

「警察女子圖鑑」7朵花來了！　她穿30公斤防爆服現身網嗨翻

Hyundai 9月銷量創新高　Custin「7人座MPV」接單已破1100張

告五人破億告白神曲引共鳴！　主唱親揭「背後爆笑靈感」

「伊犁鼠兔」隔20年現蹤！全球剩不到1000隻 　吃天山雪蓮維生

慈濟協助「0918池上地震」　花東受災戶災後復原重建

蘋果徵才「4大公式」曝！庫克提關懷世界很重要　員工吐槽這最殘酷

喊話想當桃園市民的管家！張善政「教育、觀光、新創」政策一次到位

醫憂流感新冠雙重感染「死亡率高」　羅一鈞：Omicron未增死亡風險

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

工人作業液體爆發沖臉　衣服秒爛

麻將賓果遇「作弊情侶檔」　老闆一招抓包

20歲王牌AV女優宣布引退！

超強旺夫運！「最值得娶回家」3個生肖女

竹縣紅燈區超壯觀！網傻：以為是賽車場

男友突曝「曾睡過準大嫂」　她聽到喘不過氣

明降9℃轉雨　更強冷空氣連假到「全台有感」

諾貝爾醫學獎得主解新冠重症之謎

她曝「男生偷瞄超明顯」　網刷一排道歉

胡椒粉不給了！會員挺好市多：真的該收

好市多牛奶「微波變豆花」　內行驚：別喝！

國中弟嗆12歲做過很正常！全場震驚刷三觀

一夜連三震　最大規模3.5、震度3級

吳夢夢自曝私下性愛頻率　「每天學術探討」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「洋蔥圈」睽違6年悄回歸！

妻被9旬翁撞死「毀雙腳」　夫求葬儀社修復

黃少谷開計程車「接客到深夜」：我一樣需要生活

王子被說「推媽出來道歉」弟弟火大了！

34歲男星自爆「交往14歲女友」：高中畢業馬上結婚

王子爆是惡鄰！錄《全明星》凌晨排練吵翻天

男遭盤查返家拿證件竟墜樓命危！被通緝身分曝

她懷孕9個月「每天愛愛還內射」憂影響生產　網歪樓：好好喔

台中食品大廠遭爆賣過期冷凍食品

5尺巨蟒躺貓籠！他見愛貓被生吞崩潰

萬華男爬窗墜樓亡　女友全程目擊崩潰

重機翹孤輪狂飆！「豪乳正妹」到案依法送辦

彰化違建「吃掉人行道」　神秘屋主現聲這樣說

陳彥婷 「爸媽幫出1／3頭期款」被酸

樓梯間見沒窗1大洞　全場挺建商：不能裝！

更多

最夯影音

更多
王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...

王瞳暴瘦戴艾成婚戒露面　「每分每秒都在想他」：還痛但不苦了...
警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

警追沒戴帽騎士撞爛名車　駕駛昏迷指數3！媽喊心痛

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

大胃王正妹吃鐵板燒點太多　師傅竟拿「自助餐鐵盤」裝

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

里長參選人跪地CPR搶命！　男心肌梗塞倒地送醫仍不治

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

紅牌重機女西濱翹孤輪　後車狂叭同行騎士護花

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面