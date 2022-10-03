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搶出國！刷中國信託「買華航機票打85折」　日本機微酒折5千

▲華航推出機票優惠活動。（圖／華航）

▲華航推出機票優惠活動。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

指揮中心宣佈10月13起邊境解封，吸引大批民眾搶買機票準備出國旅遊。中華航空表示，即日起至 12 月 31 日止，攜手中國信託銀行推出聯名卡優惠活動，全航線機票 85 折起再抽免費機票。

華航表示，使用《中國信託‧中華航空聯名卡》於華航網站會員專區購買自營航線機票，全航線不限艙等享有最高 85 折優惠，單筆消費滿 1 萬元，就可參加限量機票抽獎。

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「華航機微酒」海外自由行也有好康，單筆消費滿 3 萬元，鼎尊無限卡最高享折扣 5,000 元、璀璨無限卡享折扣 3,000 元；因應各國邊境解封計畫，首推國人最愛的日本，包括東京、大阪、福岡、名古屋、札幌等熱門航點均有優惠，旅客 10 月 12 日起可透過雄獅旅遊或可樂旅遊購買相關產品。

使用聯名卡海外消費享有哩程回饋，鼎尊無限卡及璀璨無限卡每滿 1 萬元送 1,000 哩，最高送1.2 萬哩，商務御璽卡每滿 1 萬元送 500 哩，最高送 5,000 哩；鼎尊無限卡、璀璨無限卡消費滿 3 萬元以上，加碼贈送遠東 SOGO 百貨 3,000 元即享券；哩程回饋活動皆須登錄且數量有限，送完為止。

10 月 3 日至 10 日舉辦快閃活動，於華航網站申請加入華夏會員，再申辦《中國信託‧中華航空聯名卡》，若鼎尊無限卡符合回饋資格，加碼送 20,000 哩，璀璨無限卡則送 6,000 哩，商務御璽卡透過數位通路申辦並符合首刷哩，加碼家樂福 500 元即享券。

華航表示，10 月 25 日起天天飛航桃園-琉球(沖繩)。東南亞方面，桃園-峇里島 10 月 9 日起提供每周三班載客服務，11 月起則增為每周四班，12 月再增至每周五班， 12 月 1 日開航桃園-宿霧航線，明年 1 月 2 日、1 月 20 日則陸續開航桃園-峴港、桃園-清邁航線。

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