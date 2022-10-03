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「伊恩」襲美致85死！佛州70萬戶還要停電1週　拜登急飛災區視察

▲▼颶風伊恩橫掃佛州和南卡，並已奪走至少85條人命。（圖／路透）

▲颶風伊恩橫掃佛州和南卡，並已奪走至少85條人命，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

颶風「伊恩」在美東時間9月28日強襲佛州墨西哥灣海岸，並在出海一天後，再次登陸南卡，為2地帶來「毀滅性暴潮、風勢及洪災」，並造成85人死亡，佛州逾70萬戶至今無電可用。由於當地的電力系統基本被毀，電力公司至少還要再搶修一週才能完全修復，而拜登總統夫婦將在10月5日到佛州視察災情。

▲▼颶風伊恩橫掃佛州和南卡，並已奪走至少85條人命。（圖／路透）

據路透社報導，除了在南卡被風暴奪取性命的4名民眾外，其餘的死亡案例都發生在佛州。沿海李郡（Lee County）警長辦公室統計顯示，當地有42人死於風暴，比鄰近4個郡的死亡總人數39人還多，因此有民眾質疑官員是否未強制居民疏散，才導致如此嚴重的人命損失。

▲▼颶風伊恩橫掃佛州和南卡，並已奪走至少85條人命。（圖／路透）

地方官員隨後解釋，當局接獲颶風警報後便已發出撤離指示，並開放庇護中心收留民眾，但仍有不少居民選擇留下，「政府尊重他們的選擇，但我敢肯定他們多數人現在一定十分後悔」。隨著洪水逐漸退卻，當局預計將會發現更多遺體，而參與救援工作的美國海岸防衛隊將領形容，佛州部份地區如今已經面目全非。

▲▼颶風伊恩橫掃佛州和南卡，並已奪走至少85條人命。（圖／路透）

截至當地2日中午，佛州仍有逾70萬戶人家停電，但由於電力系統基本被毀，因此電力公司可能要再搶修一週才能完全修復，而部份結構受損的建築物則須進行安全測試後才能動工，因此停電時間可能更長。

▲▼颶風伊恩橫掃佛州和南卡，並已奪走至少85條人命。（圖／路透）

美國國家颶風中心預測，西維吉尼亞州和馬里蘭州會在10月2日迎來更多強降雨，而佛州將面臨「創紀錄的嚴重洪災」。白宮最近證實，拜登總統將在10月5日攜第一夫人吉爾到佛州視察，他也會在3日到訪早前受另一颶風「菲奧娜」吹襲的海外屬地波多黎各。

▲▼颶風伊恩橫掃佛州和南卡，並已奪走至少85條人命。（圖／路透）

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