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《荷爾蒙失調》演唱會　大安森林公園青春開唱

▲▼此次活動由8lak開場，吸引無數粉絲到場支持。

▲此次活動由8lak開場，吸引無數粉絲到場支持。

生活中心／台北報導

趕搭疫情即將解封之前，文化大學大眾傳播學系主辦《荷爾蒙失調》演唱會，10月1日晚間在大安森林公園露天音樂台熱力開唱，在秋天徐徐微風下，吸引了數百名觀眾到場同樂。

主辦單位表示，演唱會一開場特別嘉賓8lak就帶來歌曲《Lover boy》，瞬間炒熱現場氣氛，引來台下粉絲尖叫連連，感受年輕創作者的魅力，接下來的學生樂團包含台中一中、三民高中、世新大學、台北科大…等知名學府，也接連帶來多首青春畢業歌，年輕的嗓音，配合現場樂器演奏，熱力十足，讓台下觀眾聽的如癡如醉，也讓經過露天音樂台的人群目不轉睛。

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此外，年輕樂團－《悖論式 Balance》也在當天第一次公開演出，演唱了他們為主辦單位《緣夢便利店》製作的主題曲《穿越現實的光》，期許年輕人可以突破困境，同時也透過歌聲傳遞希望給底下的觀眾。

▲▼此次活動由8lak開場，吸引無數粉絲到場支持。

▲《悖論式 Balance》首次演唱新曲《穿越現實的光》。

最後由小男孩樂團-米非獻唱，有歌迷早早守候在台下，就為了一睹米非風采，而米非也帶來《心中的圖畫》，鼓勵觀眾心朝著目標前進，一步步完成夢想的藍圖。而在演唱《有你在身旁》時，米非更親自走下台與觀眾互動，掀起全場最高潮，也為演場會畫下圓滿句點。

▲▼此次活動由8lak開場，吸引無數粉絲到場支持。

▲米非一連帶來四首熱門曲目，引爆現場氣氛。

除了《荷爾蒙失調》之外，《緣夢便利店》小組也表示，以本場演唱會作為開頭，後續也將舉辦不同活動，如11/19就將於信義區四四南村舉辦《日日未醒》市集，後續相關活動也可以透過instagram搜尋d.c.t__store《緣夢便利店》掌握活動的最新資訊。

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