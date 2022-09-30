高級剩酒摻便宜貨！名酒吧總務加色素混賣　警見海量假威士忌傻了

▲知名酒吧總務涉嫌賣假酒，法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台北報導

台北吳姓男子在林森北路一間知名酒吧擔任總務、酒庫等職務，但他卻涉嫌將客人喝剩下的高級威士忌摻入便宜的酒內，並加入食用色素等，再重新包裝、封膜後販賣給顧客。對此，檢方接獲線報前往搜索，搜出將近1400瓶的假洋酒，檢方也將吳男依法起訴。法院近日審結，依違反食品安全衛生管理法將吳男判刑1年，緩刑5年，緩刑期間須付保護管束，並須提供240小時義務勞務。

根據判決，吳男在酒吧內擔任總務、酒庫等職務，負責人事管理、所需酒品、器材及相關用品採購、簽收入庫、撥補出庫及庫存管理等業務，但他卻涉嫌侵占店內的約翰走路尊爵蘇格蘭威士忌、約翰走路蘇格蘭威士忌、蘇格登12年單一麥芽威士忌等酒品。除此之外，吳男還蒐集酒客喝剩的洋酒及空瓶，並且將剩酒摻入便宜個威士忌內，再加入食用色素之後，再重新包裝封膜，讓顧客以為是全新的高級威士忌。

直到2020年9月間，警方接獲檢舉後執行搜索，沒想到竟搜出高達1400瓶的假酒，而吳男事後也坦承犯行，檢方隨後也依法將他起訴。

法院近日審結，審酌吳男明知酒類是提供給上門酒客飲用，涉及食品安全關係重大，本應依據相關法令規範標示、製造、販售，但竟然為了獲利而製造假酒販售給顧客，但考量他事後已與酒把達成和解，法官最後將他判刑1年、緩刑5年，緩刑期間須付保護管束，並提供240小時義務勞務。