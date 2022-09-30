佛州史上最慘天災！颶風伊恩掀翻公墓「遺骨外露」　釀至少17死

▲ 伊恩帶來的狂風暴雨導致佛州許多民宅被毀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巨獸級颶風「伊恩」（Hurricane Ian）重創美國佛羅里達州，強風暴雨和風暴潮已經造成17人喪命，但總統拜登警告，恐怕有「大量死亡」，使伊恩成為佛州史上最致命颶風。佛州一座公墓更因風雨襲擊，導致死者棺材、遺骨暴露在外，甚至被水流沖走。

根據CNN，伊恩28日下午登陸佛州西南部後減弱為熱帶風暴，29日一整天在佛州中部及東北部帶來強降雨，但下午再度增強為一級颶風，預計30日在南卡羅來納州二度登陸。

▲ 邁爾斯堡海灘多艘船隻撞上港口。（圖／路透）

佛州西南部及中部據報至少15人死於風暴，與伊恩相關的死亡人數則累計共17人，包括沃盧西亞郡（Volusia County）一名在暴風雨中外出排放游泳池水的72歲男子。

《福斯新聞》報導，橘郡奧克蘭一座公墓部分墳墓被掀，導致有死者遺骨暴露在外，還有棺材整具被水流從土中拔起，沖離原先的墓地。居民在洪水過後哭著趕到公墓，就看見「親人被洪水沖走」。一名男子受訪說道，「我們加上周二才在這裡安葬祖母，這令人難以置信。」

Caskets are underwater at the historic African-American Oakland Cemetery. Family members of loved ones buried here tell me they are distraught but trying their best to clean up fallen tree limbs. @fox35orlando #HurricaneIan #Florida pic.twitter.com/sou2He8JNQ — Marlisa Goldsmith (@MarlisaTV) September 30, 2022

風暴造成建築倒塌、持續洪水、電線桿倒塌及道路中斷，包括連接薩尼貝爾島（Sanibel）、卡普蒂瓦島（Captiva）和佛州的重要橋梁，29日約有40人被從薩尼貝爾島上救出，其中12人受傷。由於道路受損，搜救人員只能搭船。

拜登29日表示，「這可能是佛州史上最致命的颶風，目前不清楚死亡人數，但我們聽取的初步報告顯示可能有大量人員死亡。」佛州消防隊長派屈尼斯（Marshal Jimmy Patronis）也表示，伊恩正在成為佛州史上最大天災。

▼ 薩尼貝爾島橋梁斷裂。（圖／路透）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》