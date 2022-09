佛州史上最慘天災！颶風伊恩掀翻公墓「遺骨外露」　釀至少17死

▲ 伊恩帶來的狂風暴雨導致佛州許多民宅被毀。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

巨獸級颶風「伊恩」(Hurricane Ian)重創美國佛羅里達州,強風暴雨和風暴潮已經造成17人喪命,但總統拜登警告,恐怕有「大量死亡」,使伊恩成為佛州史上最致命颶風。佛州一座公墓更因風雨襲擊,導致死者棺材、遺骨暴露在外,甚至被水流沖走。

根據CNN,伊恩28日下午登陸佛州西南部後減弱為熱帶風暴,29日一整天在佛州中部及東北部帶來強降雨,但下午再度增強為一級颶風,預計30日在南卡羅來納州二度登陸。

▲ 邁爾斯堡海灘多艘船隻撞上港口。(圖/路透)

佛州西南部及中部據報至少15人死於風暴,與伊恩相關的死亡人數則累計共17人,包括沃盧西亞郡(Volusia County)一名在暴風雨中外出排放游泳池水的72歲男子。

《福斯新聞》報導,橘郡奧克蘭一座公墓部分墳墓被掀,導致有死者遺骨暴露在外,還有棺材整具被水流從土中拔起,沖離原先的墓地。居民在洪水過後哭著趕到公墓,就看見「親人被洪水沖走」。一名男子受訪說道,「我們加上周二才在這裡安葬祖母,這令人難以置信。」

Caskets are underwater at the historic African-American Oakland Cemetery. Family members of loved ones buried here tell me they are distraught but trying their best to clean up fallen tree limbs. @fox35orlando #HurricaneIan #Florida pic.twitter.com/sou2He8JNQ