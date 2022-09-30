好心收留學妹竟遭性侵！粗工渣男想吃姊妹丼　因1包檳榔逮到他

▲台南市警永康分局緝捕黃男到案，案經檢察官複訊，以其惡性重大向台南地院聲押中。（圖／記者林悅翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

台南一名國二女學生小方（化名）好心收留一名逃家的國一學妹，沒想到學妹把網友黃男約進家門，最後害得小方被性侵，黃男28日遭警方逮捕，全案依加重強制性交罪嫌分送台南地檢署及台南地院少年法庭審理，檢察官向台南地院聲押黃男獲准。

根據本站先前報導《惡狼抓到了！她收容學妹及男網友卻慘遭性侵》，25歲黃男靠粗工工作維生，平時透過臉書、IG來認識網友，用花言巧語迷惑女網友後進一步約見面，再找機會下手。

根據《自由時報》報導，黃男認識學妹後，得知小方母親晚上不在家，便提議到小方家約砲，完事後說也想跟小方試試看，結果學妹竟然幫著壓住小方的手，最後黃男指侵得逞，還到檳榔攤和小方媽買檳榔。

▲黃男是當地小混混。（圖／記者林悅翻攝）



小方事後告知母親，小方媽才想到黃男的工頭曾向她道歉，說自己員工做了「不禮貌的事」，並將一切串連起來。警方根據黃男曾到檳榔攤買檳榔事實，28日將他逮捕到案，台南地院裁定羈押。學妹則在本案屬加害人，經警方通知到案，移至少年法庭審理。

永康分局長甘炎民呼籲，隨著網路科技日益興盛及普及，透過線上的方式與人互動雖然快速方便，但也需要小心隱藏於其中的危機，在網路虛擬世界中，虛情假意容易讓青年朋友失去警戒心，若在資訊不足且缺乏自我保護的情形下與網友見面，更可能進而遭受傷害，尤其要提醒勿隨意讓陌生男子到家或到對方住處，易遭有心人掌握或引狼入室，以免發生一生無法彌補的遺憾，因此，注意網路交友原則應小心謹慎勿獨處，務必以保護自己為主，遇到問題應立即走為上策或報案，才能自我保護，多一點小心，多一點安心！