　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

好心收留學妹竟遭性侵！粗工渣男想吃姊妹丼　因1包檳榔逮到他

▲台南市警永康分局持拘票迅速緝捕黃姓男子到案，案經檢察官複訊，以其惡性重大向台南地院聲押中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局緝捕黃男到案，案經檢察官複訊，以其惡性重大向台南地院聲押中。（圖／記者林悅翻攝）

記者崔子柔／綜合報導

台南一名國二女學生小方（化名）好心收留一名逃家的國一學妹，沒想到學妹把網友黃男約進家門，最後害得小方被性侵，黃男28日遭警方逮捕，全案依加重強制性交罪嫌分送台南地檢署及台南地院少年法庭審理，檢察官向台南地院聲押黃男獲准。

根據本站先前報導《惡狼抓到了！她收容學妹及男網友卻慘遭性侵》，25歲黃男靠粗工工作維生，平時透過臉書、IG來認識網友，用花言巧語迷惑女網友後進一步約見面，再找機會下手。

根據《自由時報》報導，黃男認識學妹後，得知小方母親晚上不在家，便提議到小方家約砲，完事後說也想跟小方試試看，結果學妹竟然幫著壓住小方的手，最後黃男指侵得逞，還到檳榔攤和小方媽買檳榔。

▲台南市警永康分局持拘票迅速緝捕黃姓男子到案，案經檢察官複訊，以其惡性重大向台南地院聲押中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃男是當地小混混。（圖／記者林悅翻攝）

小方事後告知母親，小方媽才想到黃男的工頭曾向她道歉，說自己員工做了「不禮貌的事」，並將一切串連起來。警方根據黃男曾到檳榔攤買檳榔事實，28日將他逮捕到案，台南地院裁定羈押。學妹則在本案屬加害人，經警方通知到案，移至少年法庭審理。

永康分局長甘炎民呼籲，隨著網路科技日益興盛及普及，透過線上的方式與人互動雖然快速方便，但也需要小心隱藏於其中的危機，在網路虛擬世界中，虛情假意容易讓青年朋友失去警戒心，若在資訊不足且缺乏自我保護的情形下與網友見面，更可能進而遭受傷害，尤其要提醒勿隨意讓陌生男子到家或到對方住處，易遭有心人掌握或引狼入室，以免發生一生無法彌補的遺憾，因此，注意網路交友原則應小心謹慎勿獨處，務必以保護自己為主，遇到問題應立即走為上策或報案，才能自我保護，多一點小心，多一點安心！

►超美型「富及第微波爐」激殺1999元！黑＋玫瑰金太好看、功能多最實用

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
18歲妹遭男直播主囚禁性侵！正義哥衝派出所求救　警回：去打1
他生病請特休被要證明：又不是請病假！2派戰翻　勞動部解答了
屏東某火車站停車場驚見乾屍　初判死亡超過1個月
蘋果拖累美股！道瓊重挫458點　台積電ADR跌破70元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

富家子陳屍百貨「被控偷299元耳機」　喊冤仍判4月！法官曝3關鍵

好心收留學妹竟遭性侵！粗工渣男想吃姊妹丼　因1包檳榔逮到他

18歲妹遭男直播主囚禁性侵！正義哥衝派出所求救　警回：去打110

外籍女霸占透天厝「5間改11房」租給同鄉　換鎖趕屋主爽當二房東

新北火鍋店上完菜說「飯沒了」 客人氣炸報警：就是要吃飯啊

屏東某火車站停車場驚見乾屍　初判死亡超過1個月

獨／20歲女大生陳屍龍山寺留「不要跟靈界溝通」！命理師解釋了

林秉樞涉施暴高嘉瑜遭起訴8罪　一審30日宣判

台中21歲富家子喊冤輕生　「判決書曝光」法官憑3點認定他偷耳機

快訊／台中男失聯2小時「陳屍河床」！腹部中數刀倒臥雜草叢

步行進院區被醫護嫌慢　外送員道歉收負評心寒

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

玖壹壹洋蔥偽裝司機…新娘秒認出！　健志建議「唱別人的歌」給驚喜XD

王世堅轟周玉蔻要有格調：道歉就想了事？ ｜20220929 ET午間新聞

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

拜登演說突喊已故議員　詭異狂問「妳在嗎？」

富家子陳屍百貨「被控偷299元耳機」　喊冤仍判4月！法官曝3關鍵

好心收留學妹竟遭性侵！粗工渣男想吃姊妹丼　因1包檳榔逮到他

18歲妹遭男直播主囚禁性侵！正義哥衝派出所求救　警回：去打110

外籍女霸占透天厝「5間改11房」租給同鄉　換鎖趕屋主爽當二房東

新北火鍋店上完菜說「飯沒了」 客人氣炸報警：就是要吃飯啊

屏東某火車站停車場驚見乾屍　初判死亡超過1個月

獨／20歲女大生陳屍龍山寺留「不要跟靈界溝通」！命理師解釋了

林秉樞涉施暴高嘉瑜遭起訴8罪　一審30日宣判

台中21歲富家子喊冤輕生　「判決書曝光」法官憑3點認定他偷耳機

快訊／台中男失聯2小時「陳屍河床」！腹部中數刀倒臥雜草叢

10／13邊境解封　蘇益仁1前提籲解散指揮中心、新冠降第四類

YG彩妝師教「美妝蛋4大正確用法」　 打造持久底妝還能暈染唇彩

潘懷宗／三餐怎麼吃　才能減重？

美西線航空貨運運價已較高峰價減83%　有法人將星宇沒有貨機列為優勢

「身體非常不理想」王威晨聘訓練師　拚金手套還有更重要任務

立院朝野有共識！　《警械使用條例》修法今拚三讀通過

10／13解封「國外團旅全開賣」！優惠、內容一次看　加碼免費辦護照

巨獸級颶風「伊恩」重創佛州至少6死　今恐二度襲擊南卡羅萊納州

富家子陳屍百貨「被控偷299元耳機」　喊冤仍判4月！法官曝3關鍵

好心收留學妹竟遭性侵！粗工渣男想吃姊妹丼　因1包檳榔逮到他

陸女童意外「吊掛手扶梯」　2路人聽尖叫聲緊急救援！

社會熱門新聞

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

即／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

富家子輕生　法官憑3點認定他偷竊

台中男失聯2小時　失血過多陳屍河床

基隆女回地攤阿姨家　洗完澡躺床遭性侵

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

21歲女赴KK園區打工失聯　在台最後身影曝

新北火鍋店上完菜說「飯沒了」 客人氣炸報警

即／三重河濱公園起火　到場驚見男焦屍

屏東某火車站停車場驚見乾屍　初判死亡超過1個月

18歲妹遭男直播主囚禁性侵！正義哥衝派出所求救

「兒子車禍了」婦徘徊街頭找人　真相催淚

辣妹酒駕撞死人開庭　辯：不知撞真人還假人

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

金馬獎1強片資格不符提名遭砍

即／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

醫點名：愛吃「6類危險食物」恐罹大腸癌

資生堂千金披白紗炸出「35F渾圓雙球」　席開25桌甜嫁學弟老公！

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

富家子輕生　法官憑3點認定他偷竊

在眾人面前被扒光！雪碧受夠吐辛酸

龜山島「龜首」冒白煙崩塌！宜蘭水龍頭流白色濁水

英國女王死亡證明曝光　揭駕崩時間及死因

網美7成在賣！她揭潛規則「圈內姊妹翻臉」

更多

最夯影音

更多
步行進院區被醫護嫌慢　外送員道歉收負評心寒

步行進院區被醫護嫌慢　外送員道歉收負評心寒
Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面