「妳家只有一個男生能傳宗接代」她嗆男友姊搬走　神邏輯驚呆網

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友在臉書PO文抱怨，每次到男友家過夜都會被對方的姊姊擺臭臉，還被要求付房租，讓她十分生氣，「搞清楚！以後我跟妳弟結了婚，這個家就不是妳家了」、「妳家也只有一個男生可以傳宗接代，那就是我老公！所以要搬出去的是妳」。然而文章公開之後，大多數網友都不挺，還反過來調侃她是神邏輯，「人家是親姊弟，媳婦跟老婆才是外人，何況妳又還不是她弟的老婆。」

▲原PO抱怨去男友家過夜都會遭到對方姊姊刁難。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」的文章中提到，未來的大姑個性很機車，每次她去男友家過夜，對方的姊姊都會擺臭臉，「我連盥洗用品都自備了，只是在放浴室而已，毒菇（指男友姊姊）就一直說要我拿走，還說要我付房租，想把我趕走。」

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原PO抱怨，男友的姊姊已經結婚，老公、小孩都住在娘家，但有一件事她希望對方能搞清楚，以後她和男友結婚，這個家就不是男友姊姊的家，而且房子只有一間，「妳家也只有一個男生可以傳宗接代，那就是我老公！所以要搬出去的是妳！不是我！」

這篇文章公開僅僅3小時就吸引許多網友前來朝聖，大多數人都不挺原PO，反而覺得她的邏輯很怪，並留言調侃如果是反串要記得註明，否則會被罵翻，「人家是親姊弟，媳婦跟老婆才是外人，何況妳又還不是她弟的老婆」、「搞不清楚自己才是外人」、「我好替他們一家人擔心，妳還是趕快搬回自己家吧」、「妳知道嗎？房子不是寫妳那男友兼未來老公的名字，那對妳來說也不是妳家！還有他會娶的人未必是妳，還是可以換人的」。