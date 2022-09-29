槍手起底！5秒10槍轟太陽會分會長　「個性乖僻」連大哥都叫他瘋狗

記者崔子柔／綜合報導

天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓，8月30日返家時遭連開10槍，緊急送醫後性命無虞，警方獲報後，將開槍的宋宜昆等6人緝捕歸案，並向新竹地方法院聲請羈押宋宜昆。據了解，宋宜昆數度進出監獄，因個性乖僻，就連幫派裡的大哥都叫他「瘋狗」。

根據本站先前報導《5秒狂開10槍！他蹲點1個月襲擊「太陽會新竹分會長」 警逮6嫌》，宋宜昆埋伏在戴銘銓家附近，見目標出現後，快速從後方車輛下車、快跑到其家門口，5秒連開10槍共打中8槍，完成動作後隨即快跑返回車上，駕車逃逸。

▲宋宜昆連開10槍後逃逸。（圖／翻攝黑色豪門企業）



新竹警方立即成立專案小組並報請新竹地檢署指揮偵辦，發現槍手約在一個月前就開始出現在戴銘銓住家附近，勘查地形、觀察作息，警方27日在宜蘭拘提開槍的宋姓主嫌，及涉嫌藏匿接應犯嫌等6人，並起出制式手槍1把及子彈7顆。

▲宋宜昆27日被逮。（圖／記者陳凱力翻攝）



根據《自由時報》報導，宋宜昆是桃園觀音人，加入天道盟北山會後多在台北市北投、士林區活動，有多項槍砲彈藥刀械、公共危險、殺人未遂等前科，行事相當暴戾，連道上兄弟對他的評價都是「瘋狗」、「神經」等。