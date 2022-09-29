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百年一遇！巨獸級颶風伊恩襲佛州　毀滅暴潮23人失蹤、百萬戶停電

▲▼巨獸級颶風登陸佛州，已釀水災並造成23人失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨獸級颶風登陸佛州，已釀水災並造成23人失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電、中央社報導

巨獸級颶風伊恩今天挾帶強風暴雨，登陸美國佛州，威力接近最強的5級，行徑期間掀起「毀滅性」暴潮，導致一艘船隻沉沒，造成23人失蹤。

法新社報導，伊恩為巨獸級颶風（Monster Hurricane），目前威力接近沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale,颶風強度指標，共5個等級）5級颶風。

美國國家颶風中心（NHC）通報，伊恩已以4級颶風威力登陸佛州卡約科斯塔（Cayo Costa），持續風速高達每小時241公里。

紀錄全美各地停電狀況的網站「PowerOutage.us」，在佛州追蹤用電戶為1100多萬戶，目前已有113.6萬用陷入停電狀況，受災用又以西南面颶風登陸地區最多。

佛州當局已下令撤離逾250萬名居民撤離，不過州長德桑提斯（Ron DeSantis）表示，部分地區如沙拉索他（Sarasota）、夏洛特郡（Charlotte）等地，撤離已經來不及。

伊恩已在佛州釀災，氣象預報警告這次颶風所帶來的將可能是百年一見的災難。美國國家氣象局局長葛拉罕（Ken Graham）表示，颶風伊恩威力強大，帶來的風暴將會是未來幾年人們談論的話題。

此外，美國國家颶風中心也指出，伊恩於佛羅里達半島「掀起毀滅性暴潮（catastrophic storm surge）、風勢及洪災」。

佛州邁阿密警方表示，伊恩襲擊佛州海岸時，導致一艘載有移民的船隻沉沒，有23人下落不明，4人倖免於難。

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