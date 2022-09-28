離岸人民幣跌破7.2元關口　2008年2月以來新低

▲人民幣及美中貿易。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

人民幣對美元匯率跌不停，28日開盤一度跌穿7.2元關口，人民幣對美元在岸價較前一日跌逾400個基點，創2008年以來新低。人民幣對美元離岸價更跌穿7.21元，最低見7.2279元，日內跌近400個基點。今年以來，人民幣對美元匯率在離岸市場累計下跌13.4%。

據《澎湃新聞》報導，中國外匯交易中心的數據顯示，9月28日，人民幣對美元中間價報7.1107，下調385點，創2020年6月2日以來新低。今年以來，人民幣對美元中間價累計下跌11.53%。

在中間價出爐後，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率隨即跌破7.2關口，隨後進一步跌破7.21和7.22關口，日內下跌超過400點，截至發稿，最低至7.2279。今年以來，人民幣對美元匯率在離岸市場累計下跌13.4%。今年以來，人民幣對美元匯率在離岸市場累計下跌13.4%。

人民幣對美元匯率在在岸市場同樣疲軟。9月28日9時30分，人民幣對美元即期匯率開盤報7.1800，隨即跌破7.20關口，較前日下跌超過400個基點，Wind數據顯示，這是2008年2月以來首次跌破這一關口。