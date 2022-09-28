英王查爾斯73歲才登基　沙國王儲37歲正式兼任首相！邁向全面接班

▲沙烏地王儲沙爾曼27日被任命兼任首相，被視為將全面接班的跡象。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）於27日獲國王任命兼任首相，邁向全面接班，而現年37歲的沙爾曼比現任北韓領導人金正恩小了1歲，更比英國73歲新任國王查爾斯三世還年輕36歲。此前，首相是由國王老沙爾曼（King Salman）本人兼任雙重頭銜，這次卻破例任命自己的兒子為首相。

根據《衛報》報導，沙烏地阿拉伯27日宣布，國王老沙爾曼將破例任命他的兒子、王儲沙爾曼兼任首相，放棄自己過去的國王和首相雙重頭銜。有分析認為，37歲的王儲已被視為沙國的實際統治者和王位繼承人，此次任命對內部權力平衡不會有太大改變。然而，批評人士認為，國王老沙爾曼此舉時機敏感，幾乎能肯定與沙國異議人士「哈紹吉之死」案件有關。

▲王儲沙爾曼於9月24日在沙烏地阿拉伯麥加省吉達（Jeddah）會見德國總理蕭茲。牆上照片中的人物為國王老沙爾曼。（圖／路透）

哈紹吉（Jamal Khashoggi）是沙烏地異議人士，為《華盛頓郵報》撰寫專欄。他2018年10月前往沙烏地駐伊斯坦堡領事館，卻遭母國特務謀殺、殘忍肢解。美國情報機構多項調查指出，正是沙國王儲沙爾曼批准這個抓捕及謀殺行動。

美國地方法官要求拜登政府在10月3日前，針對王儲沙爾曼能否依據保護國家元首原則，在「哈紹吉之死」一案中獲得豁免，向法院提交答覆。面臨下周的最後期限將至，王儲沙爾曼卻突然被任命兼任沙國首相，動機引發部分人士質疑。

總部位於華盛頓的提倡中東民主人權的非營利組織「DAWN」海灣地區負責人阿拉烏德（Abdullah Alaoudh）表示，「似乎有人建議（沙國王儲）在拜登政府做出回應前採取這一措舉，實際上（成為首相）和過去並無區別。」

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