　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英王查爾斯73歲才登基　沙國王儲37歲正式兼任首相！邁向全面接班

▲▼沙烏地王儲穆罕默德·沙爾曼（Mohammed bin Salman）於2022年7月26日在雅典會見希臘總理。（圖／路透）

▲沙烏地王儲沙爾曼27日被任命兼任首相，被視為將全面接班的跡象。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）於27日獲國王任命兼任首相，邁向全面接班，而現年37歲的沙爾曼比現任北韓領導人金正恩小了1歲，更比英國73歲新任國王查爾斯三世還年輕36歲。此前，首相是由國王老沙爾曼（King Salman）本人兼任雙重頭銜，這次卻破例任命自己的兒子為首相。

根據《衛報》報導，沙烏地阿拉伯27日宣布，國王老沙爾曼將破例任命他的兒子、王儲沙爾曼兼任首相，放棄自己過去的國王和首相雙重頭銜。有分析認為，37歲的王儲已被視為沙國的實際統治者和王位繼承人，此次任命對內部權力平衡不會有太大改變。然而，批評人士認為，國王老沙爾曼此舉時機敏感，幾乎能肯定與沙國異議人士「哈紹吉之死」案件有關。

▲▼沙烏地王儲穆罕默德·沙爾曼（Mohammed bin Salman）於2022年9月24日在沙烏地阿拉伯麥加省吉達（Jeddah）會見德國總理蕭茲。牆上照片中的人物為國王老沙爾曼。（圖／路透）

▲王儲沙爾曼於9月24日在沙烏地阿拉伯麥加省吉達（Jeddah）會見德國總理蕭茲。牆上照片中的人物為國王老沙爾曼。（圖／路透）

哈紹吉（Jamal Khashoggi）是沙烏地異議人士，為《華盛頓郵報》撰寫專欄。他2018年10月前往沙烏地駐伊斯坦堡領事館，卻遭母國特務謀殺、殘忍肢解。美國情報機構多項調查指出，正是沙國王儲沙爾曼批准這個抓捕及謀殺行動。

美國地方法官要求拜登政府在10月3日前，針對王儲沙爾曼能否依據保護國家元首原則，在「哈紹吉之死」一案中獲得豁免，向法院提交答覆。面臨下周的最後期限將至，王儲沙爾曼卻突然被任命兼任沙國首相，動機引發部分人士質疑。

總部位於華盛頓的提倡中東民主人權的非營利組織「DAWN」海灣地區負責人阿拉烏德（Abdullah Alaoudh）表示，「似乎有人建議（沙國王儲）在拜登政府做出回應前採取這一措舉，實際上（成為首相）和過去並無區別。」

►她「使用推特」回國被判入獄34年　沙烏地阿拉伯：造成公眾騷亂

►拜登訪沙國　直言王儲應為「哈紹吉之死」負責！同意阻伊朗獲核武

►拜登中東行「空手而回」還被狠潑冷水　路透社點出2大敗筆

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►厚切超美味「鮭魚菲力」特價！嚴選好物、冰箱必囤

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
台南市區槍聲連連！　都是這個人幹的
他染疫視訊看診！下秒傳訊：不需要了　醫看「棄單理由」傻眼
健保住院自付額上限擬調高　一次最多要付4.8萬
雞排妹被酸「必娶」、「鮑鮑換包包」　2網友下場慘了
快訊／鏡電視爭議音檔！　裴偉發聲明：將提民刑事告訴並求償
獨／周玉蔻嚎哭126秒最新回應　廖老大直播飆壓榨老闆！勞工局
台商隔離大出血猝死！　國台辦：有盡力搶救
女控渣男騙上床跑了　上PTT爆卦「性侵我朋友」這下慘了
朴敏英爆熱戀可疑富豪！　《D社》起底可怕身份

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普再出狂言！　第三次世界大戰可能「發生在台灣」

攔截逃亡潮！俄在邊境「緊急成立徵兵中心」　想出國秒收徵召令

南韓總理會晤美副總統賀錦麗　談《通膨削減法》南韓電動車問題

美國擬再送「海馬斯」11億美元軍援烏克蘭　白宮：願庇護俄逃亡者

她右眼潰瘍劇痛幾乎失明！　竟是「隱形眼鏡」造成細菌感染

29歲夫被普丁徵召去烏克蘭打仗　人妻崩潰捅殺4歲女兒自己切腹

右肺抽出1200c.c.黃臭膿液　竟是「蛀牙」害的！他狂咳胸痛超崩潰

南韓總理韓悳洙出席安倍國葬　獲日相岸田接見20分鐘

英王查爾斯73歲才登基　沙國王儲37歲正式兼任首相！邁向全面接班

9歲喬治王子在學校耍大牌！嗆同學「我爸是未來國王，你小心點」

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

糖尿病恐截肢...怕拖累家人　躲橋下24天！重逢女兒淚崩

川普再出狂言！　第三次世界大戰可能「發生在台灣」

攔截逃亡潮！俄在邊境「緊急成立徵兵中心」　想出國秒收徵召令

南韓總理會晤美副總統賀錦麗　談《通膨削減法》南韓電動車問題

美國擬再送「海馬斯」11億美元軍援烏克蘭　白宮：願庇護俄逃亡者

她右眼潰瘍劇痛幾乎失明！　竟是「隱形眼鏡」造成細菌感染

29歲夫被普丁徵召去烏克蘭打仗　人妻崩潰捅殺4歲女兒自己切腹

右肺抽出1200c.c.黃臭膿液　竟是「蛀牙」害的！他狂咳胸痛超崩潰

南韓總理韓悳洙出席安倍國葬　獲日相岸田接見20分鐘

英王查爾斯73歲才登基　沙國王儲37歲正式兼任首相！邁向全面接班

9歲喬治王子在學校耍大牌！嗆同學「我爸是未來國王，你小心點」

才剛刷載具！下秒店員「1動作」惹怒她　過來人幫道歉：真的習慣了

陳怡嘉／身為老師是幸福的　讓善意在校園中循環

19歲大一生打籃球突倒地猝死　家屬悲「才入學3天就收屍」

一天翹家2次抓回來訓話！汪眼神死　媽笑：整條巷子看阿公追短腿狗

師生教學相長　學生也可以成為老師的老師

有藥用了！「HER2乳癌」標靶藥擴大給付　每年逾500名患者受惠

入境0+7將上路　台大公衛估：10月中台灣「已有條件0+0」

離岸人民幣跌破7.2元關口　2008年2月以來新低

川普再出狂言！　第三次世界大戰可能「發生在台灣」

快掏身分證！10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」　只有1個月

國際熱門新聞

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

攻頂世界第8高峰後出意外 知名美滑雪登山家失蹤

9歲喬治在校耍大牌！嗆同學：我爸是未來國王

以色列出土1200年前豪宅！

一文看懂俄局部動員令　專家揭普丁「終極目標」

捐精男已造65子　承認與10%女客戶「連結」

英王室官網成員名單更新　哈利、梅根順位幾乎墊底

標普跟入熊市　美股下挫百點

哈利回憶錄太爆炸！女王駕崩他怕了

人類史上首次「撞擊行星改道」測試　NASA影片曝

俄動員令役男報到　美前中將：送給人屠殺

驚悚瞬間　俄少年DIY弄斷腿躲兵役

北溪1、2號輸氣管漏氣　俄不排除人為破壞可能

99.23%贊成「脫烏入俄」　烏4區公投結果不意外

更多熱門

相關新聞

海灣國影響力增強　綠色轉型漸遠

海灣國影響力增強　綠色轉型漸遠

能源危機和新的合縱連橫正讓海灣地區變得更強大，也變得更動盪。由於俄烏戰爭的延宕不前，3.5兆美元的能源財富將再次激發出一個富裕的海灣榮景。面臨著生活成本危機的西方政治家將被迫再次向依靠化石燃料的這些王室成員致敬。

只因用推特　沙烏地女回國被判34年

只因用推特　沙烏地女回國被判34年

拜登不重視西亞　中東行空手而歸

拜登不重視西亞　中東行空手而歸

沙烏地竟然進口俄油　自己產的油加價賣！

沙烏地竟然進口俄油　自己產的油加價賣！

拜登中東行2敗筆　空手回還被潑冷水

拜登中東行2敗筆　空手回還被潑冷水

關鍵字：

沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼兼任首相沙國王儲哈紹吉

讀者迴響

熱門新聞

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

麥當勞「6大品項買1送1」今天限時刮

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

王鴻薇戰周玉蔻「在地上滾阿」　16年前畫面被挖出

萬里沙灘戲水兄弟雙亡　弟遺體凌晨尋獲

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」

股票全賣虧600萬！他怒衝銀行「通通換美金」

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

快訊／台南民宅凌晨大火　1女驚逃

浴室矽利康發霉！網曝神招

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面