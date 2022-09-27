包商「強拍女官員裸照」拿百億工程　台鐵局回應了

▲台鐵局聲明指出，將依工程會指示研擬改進。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

鏡週刊26日報導台鐵台中路段高架化因施工延宕遭違約罰款，意外扯出承包商華盛營造女主管蘇曉貞教唆押走鐵改局女官員強拍裸照，企圖逼台鐵放水，近日行政院公共工程委員會近日發文台鐵局等各機關，要求各單位應避免將涉不法廠商列為決標對象，台鐵局今聲明指出，將依工程會指示研擬改進。

台鐵局聲明如下：有關9/26報載立約商華盛營造公司案，臺鐵局說明如後：

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1.有關報載臺中高架案華盛營造所涉相關刑事案件（包括強拍不雅照），經查台中高架案非屬臺鐵局經辦工程，該案華盛營造相關人員涉案情節與臺鐵局並無相關。

2.依據工程會111年9月1日工程稽字第1111300175號函示，復查台中高架案後並無主辦機關依據政府採購法101條第1項12款之相關規定刊登公告，致各機關均未能查知據以限制華盛營造公司參予投標資格。

3.有關檢調單位於2020年10月開始進行調查之臺鐵局新豐站工程，該工程係於2009年辦理招標，當時華盛營造公司尚無不法行為，臺鐵局於招標過程中皆依法行政並無放水情形。目前該案檢調仍在偵辦中（並未起訴），本案司法偵辦過程，臺鐵局充分尊重並全力配合。

4.工程會本於專業提出臺鐵局未來應該要選擇適當採購策略，排除類似華盛營造公司不良廠商之情形作為決標對象，臺鐵局將於適法前提下依照工程會指示研擬改進。

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