「教育界奧斯卡」教學卓越獎出爐　40團隊獲金、銀質獎

▲111年度教學卓越獎出爐！40組團隊獲金、銀質獎 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

素有教育界奧斯卡獎的教學卓越獎今年邁入第20年，此次由嘉義縣承辦這場年度教育盛事，共107隊團隊入圍複賽，最終脫穎而出榮獲金質、銀質獎僅有40隊，23日在中正大學舉行頒獎典禮，現場揭曉金、銀獎得主，縣長翁章梁會同教育部政務次長蔡清華、國教署長彭富源出席，鼓勵教育團隊持續創新精進，也為得獎團隊喝采。

嘉義縣承辦教學卓越獎，從複選場地及公正性，到頒獎典禮的流程細節，用心規劃每一個環節盼盛事盡善盡美，也協助評審公正選出優質教育團隊，翁章梁說，老師的教學方法與熱情會很大程度影響學生未來，卓越獎對整體教育具有重大、影響本質的意義，非常恭喜今天所有得獎隊伍，他們是全臺教育的榜樣。

教育部表示，今年各縣市共推薦107個教學團隊參與複選，評選過程中，各團隊全力呈現最優質的教學理念與策略，展現教師的專業與熱忱。經評審委員審慎討論，評選出40個入圍團隊，其中19個金質獎團隊各可獲得60萬獎金，21個銀質獎團隊則各可獲30萬獎金。

教學卓越獎部分，高級中等學校組共8所學校獲獎，其中4所金質獎分別為：桃園市大溪高中、臺北市中正高中、臺北市中山女中、國立金門高中；4所銀質獎分別為：新北市鶯歌工商、臺中市新社高中、國立大湖農工職校、桃園市壽山高中。

國中組共9所學校入圍，其中4所獲金質獎學校分別是：臺中市光正國中、雲林縣樟湖生態國中小、臺南市復興國中、臺北市民權國中；銀質獎5所學校分別為：基隆市安樂高中附設國中部、高雄市那瑪夏國中、高雄市溪埔國中、臺中市四育國中、新竹市育賢國中。

國小組共14所學校入圍，其中7所金質獎學校分別為：臺中市溪尾國小、雲林縣華南實驗國小、桃園市仁和國小、桃園市霄裡國小、雲林縣下崙國小、新北市白雲國小、臺南市大同國小；7所銀質獎學校為：金門縣開瑄國小、高雄市南安國小、臺南市光榮實驗小學、桃園市社子國小、新北市成福國小、高雄市巴楠花部落國中小、基隆市港西國小。

幼兒園組共9園入圍，其中4園獲金質獎，分別是：屏東縣長榮百合國小附幼、嘉義市復國幼兒園、臺北市信義幼兒園、新北市思賢國小附幼；銀質獎5園分別為：新北市建國國小附幼、臺北市龍安國小附幼、臺北市雨聲國小附幼、財團法人耕莘健康管理專科學校附設新北市私立實驗幼兒園、桃園市介壽國小附幼。

國教署指出，本次獲獎教學團隊方案都是符應新課綱精神與實驗創新的案例，例如結合在地文化、雙語教育、國際教育、AI科技、多元文化、永續發展與國際重大議題，創新多元跨域的統整課程，展現在地關懷與行動，成就學生更有意義的學習地圖，並有效激發學生學習熱情，啟發自主學習動力。本次獲獎方案不僅符應新課綱全人教育的精神，更前瞻孕育臺灣下一世代的優秀人才。