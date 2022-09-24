　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／國軍首位女中將！陳育琳10月晉升「陸軍政戰主任」

國軍首位女中將！陳育琳10月晉升「陸軍政戰主任」

▲國防部政戰局副局長陳育琳少將（圖中），10月晉升陸軍政戰主任。（圖／記者蘇晏男攝）

文／中央社

政戰局長簡士偉中將將於10月1日屆齡退伍，軍方人士今天表示，國防部已核定由陸軍司令部政戰主任楊安中將接任，楊安的遺缺則由政戰局副局長陳育琳少將升任、並晉任中將，將成國軍建軍來首名女中將。

軍方人士上午接受中央社記者訪問時證實，因簡士偉中將10月1日將屆齡退伍，國防部已核定由陸軍司令部政戰主任楊安中將、副主任張維新少將，分別接任政戰局正、副局長，並由陳育琳升任陸軍司令部政戰主任，副主任則由現任陸軍十軍團政戰主任詹國義少將升任，相關人事案均在10月1日生效。

軍方人士指出，陳育琳晉任中將後，將成國軍建軍以來首名女中將。

陳育琳在軍旅生涯中也創下多次「第一」，包括，國軍第一位外島部隊（馬防部）女性政戰主任、第一位軍團級（六軍團）女性政戰主任、第一位政戰學院女性院長，及第一位政戰局女性副局長。10月1日晉任後，將再創兩項記錄，分別是國軍第一位女中將、第一位軍種司令部女性政戰主任。

軍方人士表示，陳育琳心思細膩，工作表現備受上級肯定。例如在上月初中共對台軍演並實彈射擊東風系列彈道飛彈時期，中共對台釋放多起假訊息，陳育琳當時協助簡士偉，除了第一時間澄清各項錯假訊息外，更推動製作相關圖卡，讓一般民眾更能理解當下狀況。

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►來自台東「日出頂級鮮蛋」　7道檢驗！360度零死角洗選

►150抽兩層衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►熱銷第一！妙管家洗衣精4瓶399元，快點手刀囤

ET快訊
YouTuber楊寶貝水中「扯下比基尼」！　正面照超兇
「周X寇已瘋」！李明依PO文「改寫這個字」　網狂勸：要小心
紅綠燈砸新手媽恐癱「將提國賠」！　重建手術狀況曝
租20年進屋「慘變下水道風格」噁炸！　女房客還噴1句話
女導遊愛「大鳥」連結人夫喊：好爽！　正宮目睹哭暈
「換護照擠爆畫面」曝光！　內行曝2招：方便又快

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

三度縱容！蔣萬安競辦開轟　「周玉蔻與陳時中還不算親密戰友？」

多一行！林佳龍又口誤　十三行博物館變「十四行」

新北也論文戰！侯辦貼警大聲明澄清學歷門　林佳龍：正好暴露三大問題

濁水溪揚塵治理有成 　劉建國PO照「甜根子草搖曳取代風飛沙」

遭黃珊珊批「沒有立場很奇怪」　陳時中首表態：我不會做這樣的攻擊

陳其邁拚連任舞力全開！總部地點不鬆口　同黨造勢意外曝競選小物

遭黃國昌批「下流」　周玉蔻不滿反嗆：騙女學生上床

打高端竟要加錢PCR才能去日本　黃珊珊：陳時中該向國人道歉

砲轟周玉蔻！　連勝文：那位大嬸是「台灣近代史上不倫事件參與者」

要陳時中制止周玉蔻　黃珊珊：用家人操作選舉非常不道德

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

陸妻第一次搭台灣高鐵！　車廂超安靜：台人素質高

三度縱容！蔣萬安競辦開轟　「周玉蔻與陳時中還不算親密戰友？」

多一行！林佳龍又口誤　十三行博物館變「十四行」

新北也論文戰！侯辦貼警大聲明澄清學歷門　林佳龍：正好暴露三大問題

濁水溪揚塵治理有成 　劉建國PO照「甜根子草搖曳取代風飛沙」

遭黃珊珊批「沒有立場很奇怪」　陳時中首表態：我不會做這樣的攻擊

陳其邁拚連任舞力全開！總部地點不鬆口　同黨造勢意外曝競選小物

遭黃國昌批「下流」　周玉蔻不滿反嗆：騙女學生上床

打高端竟要加錢PCR才能去日本　黃珊珊：陳時中該向國人道歉

砲轟周玉蔻！　連勝文：那位大嬸是「台灣近代史上不倫事件參與者」

要陳時中制止周玉蔻　黃珊珊：用家人操作選舉非常不道德

ESPN公布新賽季NBA 5大球星　詹皇、KD雙雙落榜引熱議

峮峮合體啦啦隊眾女神！王仁甫嗨喊：聞到所有人的髮香

他靠1招讓房貸利率「1.735降到1.705%」　過來人讚：真的有用

高雄「最美港灣夕陽」畫面獨家曝！陳其邁認證：想停留這一刻　　　

三度縱容！蔣萬安競辦開轟　「周玉蔻與陳時中還不算親密戰友？」

11組人搶看屋！「房子1天就租出去」　女房東卻因1原因後悔了

世界賽開打前Fnatic下路驚傳確診　官推：正與Riot協調出賽事宜

多一行！林佳龍又口誤　十三行博物館變「十四行」

新北也論文戰！侯辦貼警大聲明澄清學歷門　林佳龍：正好暴露三大問題

「可以騎你女兒嗎」全場驚呆！　董事長瞎問業務妹...父怒告慘爆

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

政治熱門新聞

咬定侯友宜會選總統！余天：別浪費資源

用蔣孝嚴緋聞攻擊很下流　吳欣岱：僅可對蔣萬安

北市報廢警車起標價2千　議員質疑

國人赴日多花3500做PCR　陳時中：那是舊規定

國軍首位女中將！陳育琳10月晉升「陸軍政戰主任」

快訊／周玉蔻咬定她是「晶華女主角」　張淑娟怒：將提告

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

周玉蔻扯出20年前緋聞案！黃國昌嗆下流

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

告定了！　王鴻薇揭張淑娟「憤怒情緒」：下週一提告周玉蔻

大家來互相扣帽子！　陳時中：投給蔣萬安就是投給周玉蔻

侯友宜首場造勢直搗綠營票倉　林佳龍喊「記得請假」：來場君子之爭！

陳時中民調下降！　他轟周玉蔻：勿為節目收視把台北市送給蔣萬安

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

正宮亞希「開撕許仁杰」：慾望會使人犯錯！

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

租20年「慘變下水道風格」噁炸！萬人轟不要臉

作家H抗癌漏尿「包尿布錄影」！

該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了

快訊／許仁杰回應正宮「謝謝妳的付出」　安排律師「坐下來好好溝通」

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

Lulu深夜突PO「真心換絕情」！

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面