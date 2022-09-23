921震垮「北市東星大樓」活埋87人　重建現況曝光

▲東星大樓倒塌。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

1999年9月21日凌晨1點47分，南投縣集集鎮發生芮氏規模7.3強震，地震深度僅8公里，持續時間長達102秒，期間台灣全島都感受到明顯搖晃。雖然台北市當時震度僅4級，但位於臺北市松山區八德路、虎林街口的「東星大樓」仍應聲倒塌，造成87人死亡（包含被發現的73人遺體，以及14人失蹤）。

據了解，東星大樓舊樓由宏國集團宏程建設委託大林建築師事務所設計、鴻固營造負責營造施工，建於1982年，落成於1984年，總樓層為地上12層、地下2層，樓板面積3412坪，平均每層約243坪，用途則為住商混合用途建築物，在地震之前包含了旅館、位於1、2樓的第一商業銀行松山分行、公寓等設施。

921地震發生後，東興大樓往東側傾斜崩塌，大樓東北側的8樓樓地板掉落至地面，樓層往西側及地下樓層擠壓。東南側部分，6樓崩塌至地面，6樓以下樓層被嚴重擠壓。至於西側9樓以60度嚴重傾斜，8樓以下樓板遭嚴重擠壓，西南側3樓以下仍為完整。

▲消防人員在東星大樓瓦礫堆中搶救受難者。

警消人員於事發後第一時間救出上百名受困民眾，但於清晨4時左右因過多瓦斯外洩突然引發大火，直到早上6時55分才撲滅火勢。賑災搶救隊伍於黃金救援期間，積極搶救受害者，經統計傷者送醫達138人。搜救工作於9月30日晚間宣告結束，統計此崩塌共造成73人死亡，另有14人仍下落不明，研判可能因倒塌大樓連日悶燒，失蹤者遺體遭到焚燒而無法尋獲。

事後，東星大樓受災戶組成「住戶更新委員會」負責重建事宜，並由政府相關單位從旁協助重建。受災戶並向台北市政府申請國家賠償，但對違法商家的索賠部分並不順遂，台北市政府與受災戶對簿公堂。而住戶意見紛歧、更新會變更建案設計、承建廠商跳票、黑道介入等主因，使重建緩慢，歷經近十年，直至於2009年8月新樓重建完工。

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