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老公「腳臭」沾到沙發洗不掉　妻崩潰求助：他的床我不敢躺

記者黃翊婷／綜合報導

「誰來幫幫我？」一名人妻在網路上PO文求助，聲稱丈夫有香港腳，家中的牛皮沙發是對方的專屬座位，但坐久了竟然也飄出一股異味，試過使用皮革清潔劑、洗衣精、消毒水、明星花露水清潔，卻都沒有改善，「他的床我都不敢躺過去」。文章公開之後，網友們紛紛建議她帶丈夫去看皮膚科，或許有可能根本不是香港腳，而是足蹠蠹蝕症（或稱凹陷狀角質溶解症）。

▲▼取暖,保暖,襪子,毛襪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO抱怨丈夫的腳臭問題很嚴重。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

原PO在「匿名公社」的文章中提到，丈夫有香港腳，退休之後每天都窩在沙發上滑手機，沒想到坐久了，那個專屬座位竟然也飄出一股異味，她嘗試使用皮革清潔劑、沙拉脫、洗衣精、噴手用的消毒水，但都無法消除異味，某天異想天開改用明星花露水，結果散發出來的味道變得更加奇怪。

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原PO無奈地說，家中沙發是全牛皮的訂製款，沒辦法單獨購買其中一樣套件來替換，「到底該如何清除沾在上面的腳臭味？」現在她和丈夫是分床睡，對方聞不出怪味，每天都睡得很舒服，自己卻連丈夫的床都不敢躺過去，實在是沒有辦法了，這才決定PO文求助，「誰來幫幫我？」

文章公開之後，網友們紛紛留言建議原PO先帶丈夫去看皮膚科，「都退休了應該有時間慢慢治療」、「先解決妳老公腳臭問題才是根本」、「強烈建議叫他去看醫生，這太不正常了」、「先去看皮膚科治療，沒上班就穿拖鞋，不穿襪子、包鞋，增加透氣度，皮膚治療好，自然就不會腳臭」。也有熱心網友提醒，一般的香港腳應該不至於臭到這種程度，可能是感染足蹠蠹蝕症（或稱凹陷狀角質溶解症），還是趕快去看醫生，對症下藥才能解決問題。

關於香港腳造成的腳臭問題，本站曾報導《他鞋一脫竄出「超噁濃霉味」！2觀念醫傻眼　嚴重恐蜂窩性組織炎》，中醫師艾莉絲表示，足癬就是香港腳，又稱足蹠白癬，是一種黴菌引起的皮膚疾病，患者腳底皮膚會起紅斑，腳掌或腳趾間會發癢、發紅、脫皮、起小水泡，嚴重者甚至會併發細菌感染或蜂窩性組織炎。

艾莉絲提醒，患者足部應盡量保持乾燥狀態，會流腳汗外出就穿純棉、純羊毛襪，鞋子裡可以撒上滑石粉或痱子粉，到家後要趕快把襪子脫掉，並把足部洗乾淨再吹乾；若同住者有香港腳，襪子也要分開清洗，避免交叉感染，另外，黴菌會附著在地板上，最好也不要在家赤腳走動，才能降低黴菌傳染風險。

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