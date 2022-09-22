台大妹想休學嗆「男友會養」！羨慕網美求整型　哥：書讀到腦子壞

▲妹妹想從台大休學，讓全家震驚。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）



記者崔子柔／綜合報導

台大是不少人心中嚮往的第一學府，一名女子背井離鄉獨自到台北念書後，想法卻大幅改變，甚至想休學說羨慕網美的生活，讓哥哥無奈，「讀書讀到腦子壞掉了嗎？」

一名男網友昨（21）日在Dcard發文表示，他家裡對妹妹採取放任主義教養，而妹妹考上台大後，全家人都很開心，也不手軟給金援讓她到台北念書，因為覺得她獨立又聰明，所以特別放心，但也漸漸忽略了她的狀況。

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原PO提到，妹妹中秋節回家裡烤肉時，無預警帶了男友一同參與，爸爸得知他年紀足足比妹妹大10歲後，臉直接垮掉，後來妹妹還私下跟媽媽說想休學，因為覺得上大學很沒意義，而且她不用想未來出路，反正男友會養她。

▲原PO發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO指出，妹妹還說，她覺得自己長得不好看，上台大的事情講出去只會得到「wow一聲」的回應，比起這樣她更羨慕網美光鮮亮麗的生活，所以她很想整型但身上沒錢，爸媽也不會同意，讓原PO傻眼，「讀書讀到腦子壞掉了嗎？」

不少網友留言建議，「我覺得先搞清楚她男友哪來的吧」、「想自立就讓她去啊，學歷是她自己的難道還能逼她不成，生活費也不用給了啦，她就覺得自己翅膀硬了想起飛就讓她飛啊」、「休學是不是可以再復學？如果可以那之後想讀可以再讀」、「如果她人生沒有目標，那或許轉換環境是好的，但是轉換環境不是讓她無所事事」。