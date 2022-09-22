　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大妹想休學嗆「男友會養」！羨慕網美求整型　哥：書讀到腦子壞

▲▼耍廢,沙發馬鈴薯,滑手機,追劇。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲妹妹想從台大休學，讓全家震驚。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者崔子柔／綜合報導

台大是不少人心中嚮往的第一學府，一名女子背井離鄉獨自到台北念書後，想法卻大幅改變，甚至想休學說羨慕網美的生活，讓哥哥無奈，「讀書讀到腦子壞掉了嗎？」

一名男網友昨（21）日在Dcard發文表示，他家裡對妹妹採取放任主義教養，而妹妹考上台大後，全家人都很開心，也不手軟給金援讓她到台北念書，因為覺得她獨立又聰明，所以特別放心，但也漸漸忽略了她的狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，妹妹中秋節回家裡烤肉時，無預警帶了男友一同參與，爸爸得知他年紀足足比妹妹大10歲後，臉直接垮掉，後來妹妹還私下跟媽媽說想休學，因為覺得上大學很沒意義，而且她不用想未來出路，反正男友會養她。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO發文。（圖／翻攝自Dcard）

原PO指出，妹妹還說，她覺得自己長得不好看，上台大的事情講出去只會得到「wow一聲」的回應，比起這樣她更羨慕網美光鮮亮麗的生活，所以她很想整型但身上沒錢，爸媽也不會同意，讓原PO傻眼，「讀書讀到腦子壞掉了嗎？」

不少網友留言建議，「我覺得先搞清楚她男友哪來的吧」、「想自立就讓她去啊，學歷是她自己的難道還能逼她不成，生活費也不用給了啦，她就覺得自己翅膀硬了想起飛就讓她飛啊」、「休學是不是可以再復學？如果可以那之後想讀可以再讀」、「如果她人生沒有目標，那或許轉換環境是好的，但是轉換環境不是讓她無所事事」。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
吳慷仁深夜陪邵雨薇過生日！　「感動一幕」女友心疼了
快訊／09:04規模4.3地震！　最大震度3級
新竹市長最新民調曝！　高虹安領先藍綠
快訊／美升息3碼！台股大跌逾180點　台積電跌9元至462
高雄婦凌晨跑出門！　家人目睹她被撞飛慘死
口罩令「0+7」後解封！　王必勝：某些例外情況才要戴
妙齡女海邊「全裸拍寫真」48秒影片瘋傳！　律師說話了
開放國門「0+7」來了！　王必勝：最晚10月15日
是巧合還是被詛咒？　史上3起「規模7以上強震」都在919

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

圈錯別字女童畫出「4個鬼臉」　3千人看完題目笑讚：一定給對

快訊／花蓮09:04規模4.3地震　最大震度3級

指揮中心解散？王必勝揭「2條件」：衷心期望早點結束這份工作

老公「腳臭」沾到沙發洗不掉　妻崩潰求助：他的床我不敢躺

口罩令「0+7」後解封！王必勝：入境改發4劑快篩　最快下週實施

開放國門「0+7」再觀察一週！　王必勝：最晚10月15日前

糖醋排骨黑到和鍋子一樣　人妻自曝1動作「豬看了都會掉淚」

台大妹想休學嗆「男友會養」！羨慕網美求整型　哥：書讀到腦子壞

謊稱衛生局連問2次：罩杯多大？　她2招神回「看到P字秒掛」

美女主播看「學姊高虹安」：那樣算學霸？　出社會後很少提學歷

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

圈錯別字女童畫出「4個鬼臉」　3千人看完題目笑讚：一定給對

快訊／花蓮09:04規模4.3地震　最大震度3級

指揮中心解散？王必勝揭「2條件」：衷心期望早點結束這份工作

老公「腳臭」沾到沙發洗不掉　妻崩潰求助：他的床我不敢躺

口罩令「0+7」後解封！王必勝：入境改發4劑快篩　最快下週實施

開放國門「0+7」再觀察一週！　王必勝：最晚10月15日前

糖醋排骨黑到和鍋子一樣　人妻自曝1動作「豬看了都會掉淚」

台大妹想休學嗆「男友會養」！羨慕網美求整型　哥：書讀到腦子壞

謊稱衛生局連問2次：罩杯多大？　她2招神回「看到P字秒掛」

美女主播看「學姊高虹安」：那樣算學霸？　出社會後很少提學歷

圈錯別字女童畫出「4個鬼臉」　3千人看完題目笑讚：一定給對

中共20大前夕下令軍隊改革　習近平：聚焦備戰打仗

快訊／花蓮09:04規模4.3地震　最大震度3級

Fed暴力升息！新台幣重貶逾1角破31.5　韓元貶破1400創13年低點

指揮中心解散？王必勝揭「2條件」：衷心期望早點結束這份工作

捷運藍線準備好了！　沙鹿新站特區「市心機能宅」3房含車免千萬

高虹安民調第一　他點出選戰最大危機

失職！通緝犯父母攜12歲兒躲警察　害他11個月關在家沒上學

日常炫富？梅威瑟硬用現金血拼LV　喊話明年再戰「嘴砲拳王」

美升息3碼、台股跌逾180點摜破14300！　台積電下跌9元至462

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

生活熱門新聞

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

重機女神I奶無罩激凸　萬人朝聖車頭燈亮2點

廖老大拋震撼彈　退出直播圈

美女主播看「學姊高虹安」：那樣算學霸？

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

瑜伽「獅子式」跪坐伸舌頭　網看傻：認真嗎

日韓網美口罩來自台灣！北醫大副教授花2年發明

學生騎腳踏車上人行道遭公審　網友罵翻

新竹雞排「1片賣95」貴爆　店家出面喊冤

謊稱衛生局問罩杯多大　網曝1字關鍵

花200元「看完高虹安台大論文」　四叉貓給8字評論

中華大學「聲明1行字」有意思！網細看傻了

口罩令「0+7」後才解！　王必勝：入境自主快篩最快下週實施

專家曝「很大的地震恐都未知」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

即／士林官邸旁驚傳槍手搶300萬

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

即／連續第3次　Fed宣布升息3碼

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

Sandy懷孕「1週前早有端倪」！

快訊／Sandy宣布懷孕！認已超過3個月

重機女神I奶無罩激凸　萬人朝聖車頭燈亮2點

震不停「台灣住哪裡最安全」　全場激推1縣市

林襄疑似「上空裸照」又遭網流出

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面