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一陣子沒壞壞！他LINE女友「要電愛嗎」　下秒看到收訊人慘了

有位男網友傳訊息前沒看清楚對象，誤將約愛訊息傳給女主管。（圖／翻攝自Dcard）

▲有位男網友傳訊息前沒看清楚對象，誤將約愛訊息傳給女主管。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

近日有位男網友在網上分享難以挽回的糗事，因傳訊息前沒將發送對象看清楚，和女友在外約會用餐時，誤將調情訊息傳給女主管，發現女友手機始終沒有新消息通知，才警覺訊息傳錯對象。正想將訊息收回，女主管卻已讀所有訊息，男網友求女主管忘了此事，對方卻表示「很難」。

男網友18日在Dcard的心情版上發文，表示不小心將約愛訊息傳給女主管，事發當時正和女友在麥當勞用餐，女友坐對面邊吃邊滑手機看影片。原PO因不捨得女友即將返回台北，且近期沒有「壞壞」，因此決定在周圍都是人的情況下，用LINE傳約愛訊息給女友。

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約愛訊息大致內容「寶貝，你這次回去，要不要試試看電愛」，還附上兔兔跪地害羞捂臉冒愛心的表情貼圖。訊息成功發送後，原PO一直等待女友能有所回覆，然而過了幾秒後，抬頭看女友仍在看影片，女友手機似乎沒跳出新訊息通知，但LINE卻顯示對方已讀訊息。

感到不對勁的原PO這時才警覺訊息誤傳給女主管，隨即將數則訊息點選收回。然而為時已晚，女主管回覆「我是你寶貝啊，我看到了」，這讓原PO感到非常難為情，尷尬的請求對方忘了此事，全程稱女主管為「姐姐」。原PO希望請對方吃飯，當沒這回事，「姐姐這件事就當做事我們的秘密好不好！噓，不然我要被笑好久」。

之所以會傳錯對象，原PO稱是因為平常很少與他人聯繫，女友對話欄經常處於LINE最頂部，不巧當日因排下個月休假日曾與女主管聯絡，導致女主管對話欄在頂部。原PO傳訊息時沒仔細觀察，直接點選首個對話邊傳送訊息。原PO表示女主管平常都會在1至2天後才回覆訊息，不料當日竟然秒讀。

對於原PO求忘了此事的請求，女主管表示「很難，我記性很好的，而且我還背起來」。原PO事後將此事告訴女友，女友對此烏龍事件感到非常好笑。這則貼文經公開，讓許多網友笑歪，「幫樓主上香，我還是不爭氣的笑了」，有網友詢問「你跟主管差幾歲，感覺對話挺年輕人的」，被原PO回覆「年齡跟我媽一樣大了」。此外，除了回應原PO的留言，還有許多網友好奇後續發展，敲碗想知道後續。

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