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人美心更美！新北嬤搭錯車女大生幫報警　暖警拚湊身分助返家

▲新北嬤迷途下錯站，愛心亮麗女大生幫忙報警協助。（圖／龜山警分局提供）

▲新北嬤迷途下錯站，愛心亮麗女大生幫忙報警協助。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市五股區75歲黃姓老婦坐公車想要去蘆洲區找兒子，卻搭錯車來到桃園市龜山區長庚醫院站，因為人生地不熟四處張望，引起等待搭車的女大學生關心而報警處理，在員警耐心溝通、比手畫腳之下，終於得知婦人身分住處，通知心急如焚的家人趕到派所認領帶回，家人也非常感謝警察熱心協助。

▲暖警拚湊阿嬤姓名和住處，通知家屬領回。（圖／桃園警分局提供）

▲暖警拚湊阿嬤姓名和住處，通知家屬領回。（圖／龜山警分局提供）

昨日下午17時30分許龜山分局大華派出所警員曾立乾、許尚恩執勤時，接獲民眾報案於復興一路長庚醫院前公車站有老婆婆走失需要警方協助，員警趕到現場，女學生表示阿婆一直站在該處不斷四處張口中念念有詞，有問阿婆但是一直說「去新北市蘆洲區找兒子」等語，疑似搭錯車來到桃園市龜山區。

員警發現阿婆疑因年紀大聽力退化有點雞同鴨講，先將阿婆帶回派出所休息安置；在派出所，員警安撫情緒耐心地口手併用，依據拼湊姓名、年齡、特徵透過警政系統確認黃姓阿婆身分聯繫上家人趕到派出所確認領回，家屬萬分感謝波麗士大人保護母親安危。

大華派出所所長鄒安晴呼籲民眾家中有易走失年邁長者千萬不要讓他們獨自外出，應該要有人陪伴，並應於身上配戴易於辨識身分的配件，另可至各區公所申請配戴預防走失愛的手鍊，發生走失情形時能迅速辨識走失者身分，以便通知家屬領回。

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