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渣男扮女騙她下海！化身嫖客先上3次逼撤告　少女母哭求法官重判

▲男子用臉書扮女誘拐國中少女從事援交，結果嫖客就是自己。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲男子用臉書扮女誘拐國中少女從事援交，還扮演嫖客與少女援交3次。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者翁子皓／新竹報導

台中羅姓男子一人分飾兩角，先是創建臉書帳號裝成女子，誘拐一名國中少女下海援交賺錢，又扮演嫖客與少女援交3次，還把少女仲介給其他嫖客，他被警方查獲後，以臉書恐嚇少女撤告，否則將公開影片跟照片。新竹地院審結，依引誘少年為有對價之性交行為罪與恐嚇危害安全，共處羅男有期徒刑5年10月。

台中羅男在2019年5月間創立臉書帳號，偽裝成女子接觸一名國中少女，傳送「妳有沒有想自己賺取零用錢就好」、「2小時就賺到3,000～4,000」、「上車妳會先收到錢，然後會載妳去汽旅，只要配合兩小時就可以」、「去汽旅內就是一般男女朋友會做的事，與其跟男友做，不如先配合兩小時賺4,000，其實就是性行為」、「一個乾哥對妳在高中三年會有很大的幫助」等語，誘拐少女從事援交。不料，羅男化身嫖客與少女交易3次，之後再次引誘少女，把他介紹給另名男子進行性交易。

少女的母親察覺少女行為有異，檢查少女的手機後發現此事，帶著少女向警方提告誘拐女兒的女子與嫖客。警方後來查到，誘拐少女的臉書帳號擁有者與嫖客其實都是羅男，於是通知羅男到案說明。

羅男警詢後，又創立另個臉書帳號恐嚇少女「姐希望你不要害到其他人，姐也不會害你，畢竟當初是你自願的，希望事情能到此為止，你們撤銷告訴，要不然我會公開影片跟照片，大家魚死網破…，所以希望你想清楚，你沒認識我也沒認識任何人，姐若是知道台灣這的朋友有事，姐就公開影片，反之，大家相安無事」導致少女心生畏懼。

法官認為，羅男一步一步利誘少女，誘使她與自己及他人進行性交易，妨害少女身心健全，導致少女割腕自殘，影響日常生活，但羅男竟未知悔改反省，威脅少女必須撤告，使少女極度惶恐不安，感覺想死與無助。甚至當法官以電話詢問少女母親和解的意見時，少女母親還在電話中哭訴，表示不願意到庭面對羅男，女兒也不會想要到庭，羅男真的非常可惡，她們就是要看到羅被判重刑。

新竹地院近日審結，依引誘少年為有對價之性交行為罪、媒介少年為有對價之性交行為罪、恐嚇危害安全罪，共判處羅男有期徒刑5年10月。

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