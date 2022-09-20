辣女師偷吃人夫…牽手出遊還同床　辯：他心理女「兩人是閨密」

▲女老師與已婚男同事發生不倫戀，辯稱男方自認心理女，雙方只是閨密。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／新北報導

陳姓女子為國小教師，卻與已婚的姓蔡姓男老師發生不倫戀，雙方不僅有親密言語，還在外過夜、牽手出遊，陳女遭蔡妻子提告後，聲稱蔡有性別認同障礙，心理上是女性，因此她與蔡是閨密友人。台灣高院審理後，認為陳女拿不出醫學診斷，無法證實2人只是閨密，判她敗訴，需賠償蔡妻20萬元。

判決書指出，蔡男與鄭女原為夫妻，但在2020年9月到2021年4月間，與同事陳姓女老師有不正常的男女互動，雙方曾多次在旅館過夜，互稱對方「寶貝」，還有「老公我愛你呦 」、「我忘記跟你說我好愛你」、「你該睡覺了，還是你要看著我睡覺」、「就算你不理我我還是要一直賴在你身邊」、「我說你在最前面，其他東西我都可以放掉」等親密對話。

鄭女與蔡男離婚後，主張陳女侵害她與蔡男婚姻，導致她精神痛苦，向陳求80萬賠償金。

陳女辯稱，蔡男有性別認同障礙，心理上自認為女性，因此她與蔡只是「閨密友人」關係，才有類似女性朋友間的親密對話、牽手、挽手等行為，否認2人有不倫戀，更沒有妨害鄭女與丈夫間的婚姻。

新北地院一審認為，陳女與蔡男的關係超越有配偶之人所能忍受的社交範圍，判處陳須賠償20萬給鄭女。陳女不服上訴強調，蔡自認為女性，雙方只是姊妹閨密之情，但法官認定蔡的性別認同障礙並未經過醫學診斷治療，紀錄只寫到蔡在2018年去醫院看家醫科時，醫生有要幫他轉診到精神科，但他後來也沒有去就診，因此無法採信陳女的說法，判處陳女敗訴，須賠償鄭女20萬元確定。。