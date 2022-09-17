　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「芯腐敗」再一例！　「大基金」高管任凱落馬

▲▼大陸國家開發銀行管理企業副總裁任凱。（圖／翻攝微博）

▲任凱。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「芯腐敗」再傳一例！大陸半導體「大基金」管理公司的副總裁任凱傳出因涉嫌嚴重違紀違法，正接受官方的審查及調查。

根據中紀委16日的通報，大陸國家開發銀行管理企業副總裁（副職級）任凱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和北京市監委監察調查。

大陸晶片也龍頭中芯國際也於同日證實，公司從中紀委獲悉，公司非執行董事任凱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和北京市監委監察調查。

中芯國際表示，鑑於上述原因，任凱無法正常履職，「任凱除擔任公司非執行董事、董事會戰略委員會成員職務外，未擔任公司其他任何職務，不參與公司日常經營管理。該事項不會對公司生產經營、財務狀況等產生影響。」

同時，任凱也是華芯投資管理有限責任公司的副總裁。而華芯投資，正是大陸國家集成電路產業投資基金股份有限公司（俗稱「大基金」）的管理公司。

根據大陸媒體統計，今年7月以來，大基金已有6名高管被調查。包含華芯投資總監杜洋、華芯投資投資三部副總經理楊征帆、華芯投資投資二部總經理劉洋，以及大基金總經理丁文武等。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►韓國「黃金面膜」折扣了！在家隨時做專業級保養

ET快訊
快訊／屏東旅館驚見女屍！　男友搭車逃亡
南非新王選妃！上萬處女「上空衝王宮」秀嫩乳
鼎泰豐價格偏高「為何照樣客滿？」　常客曝4原因
快訊／林昀儒、廖振珽14分鐘橫掃　挺進WTT男雙冠軍戰
獨／iPhone14秒殺！通訊行爆搶不到貨：比官網貴
他鞋一脫竄「超噁濃霉味」！　醫傻眼：恐蜂窩性組織炎
愛莉莎莎高級酒店自拍！　右下驚見「害羞貼身小物」
快訊／林森北路「工人鷹架墜落」！　命危送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「芯腐敗」再一例！　「大基金」高管任凱落馬

7家公司競標澳門6張新賭牌　唯一「新面孔」來自馬來西亞

長沙大火10分鐘燒到高樓層！目擊者：玻璃熱爆「一直往下噴」

預售iPhone14兩月捲款跑了　「跑路公告」瘋傳：以後別太相信人！

每天用「擀麵杖」減肥！她「健檢出問題」被醫師要求立即停止

擔心弟弟酒駕會出事　哥哥竟「酒駕出門追他」最後一起被攔查

國三學長廁所堵新生「不給菸就揍你」！家長買5條衝校門：出來拿啊

長沙電信大樓陷火海！室內「絕望視角」曝光…辦公室剩他一人

恐怖焊接爆炸陷火海！旁觀女燒成「人型火球」　脫衣痛苦倒地

老師太正「白嫩童顏」被學校保全攔下！超狂學歷遭起底…本尊神回

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

男友親手料理寵爆女友❤　「色香味俱全」廚藝超精湛

與愛犬玩拋接偶遇海豹 他球一丟打響爭奪戰！

iPhone 14開賣人爆多　店員嗨倒數迎接頭香！

退休翁騎單車11km想請假　中鋼暖複印昔日假單配合！

水泥車高架橋過彎壓分隔島　車身騰空左傾！司機神拉回

陸「芯腐敗」再一例！　「大基金」高管任凱落馬

7家公司競標澳門6張新賭牌　唯一「新面孔」來自馬來西亞

長沙大火10分鐘燒到高樓層！目擊者：玻璃熱爆「一直往下噴」

預售iPhone14兩月捲款跑了　「跑路公告」瘋傳：以後別太相信人！

每天用「擀麵杖」減肥！她「健檢出問題」被醫師要求立即停止

擔心弟弟酒駕會出事　哥哥竟「酒駕出門追他」最後一起被攔查

國三學長廁所堵新生「不給菸就揍你」！家長買5條衝校門：出來拿啊

長沙電信大樓陷火海！室內「絕望視角」曝光…辦公室剩他一人

恐怖焊接爆炸陷火海！旁觀女燒成「人型火球」　脫衣痛苦倒地

老師太正「白嫩童顏」被學校保全攔下！超狂學歷遭起底…本尊神回

悼念女王！紐西蘭總理率先抵英　西敏廳「向靈柩致敬」身影曝

屏東火車站旁旅館驚見女屍！　男友涉重嫌...搭車往東部逃逸

寵物雞陪家人買肯德基　聽到「3字地獄料理」嚇皮皮剉：放我回家

台南親子嘉年華 high fun新營　黃偉哲偕YOYO全明星與民同樂

洗髮精「直接倒頭皮」錯了！正確洗頭4步驟　2地雷別踩

陳柏豪歸隊先中繼　助總：有機會回先發

全國基層體育表揚！林右昌獲特殊體育貢獻獎　副市長代表領獎

直擊外送員「5秒鐘收5張罰單」　他特別檢舉這項：等繳5400元

陸「芯腐敗」再一例！　「大基金」高管任凱落馬

田亞霍1歲兒「肺部多1條血管」開刀　妻曝近況：幸運地提早發現

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

大陸熱門新聞

國三學長逼學弟買菸！家長買5條到學校找他

長沙電信大樓陷火海！室內「絕望視角」曝

老師太正被學校保全攔下！超狂背景遭起底

快訊／長沙大樓起火　整棟陷火海黑煙狂竄

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

長沙大火10分鐘燒到高層！玻璃熱爆往下噴

奶茶濺入螢幕　竟被螞蟻築巢

預售iPhone14後跑路！網瘋傳公告：我們跑了

突傳疫情怕被封控！ 上海好市多顧客拔腿狂奔：不跑就跑不掉了

喝奶茶濺電腦螢幕！她一看「螞蟻大軍入侵」傻眼

長沙再有大火！僅距電信大樓4公里

恐怖焊接爆炸陷火海！旁觀女燒成人型火球

美女博士大學任教被誤會是大一新生 高EQ曬學歷回應酸民質疑作秀

和老公吵架！她怒把狗推下4樓「吐血躺地1小時」

更多熱門

相關新聞

工研院：大陸半導體5年內難追上台灣

工研院：大陸半導體5年內難追上台灣

大陸正在進行國家積體電路產業投資基金二期的成立工作，擬募集人民幣1千5百億～2千億元（約新台幣6千9百億元～9千2百億元）。不過，工研院政府辦公室計畫副組長楊瑞臨接受採訪時表示，大陸前一波投資案多遭歐美杯葛，未來即使再砸人民幣2千億元，5年內仍難追上台灣。

關鍵字：

大基金芯腐敗任凱

讀者迴響

熱門新聞

朱芯儀「乳頭乳暈全捨棄」！

鳳梨女友搶到3支iPhone 14

拿到iPhone14 Pro Max瑕疵機！蘋果店員給1補償

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

浩子罕見火大當場變臉！

大學生嗨唱「整班團滅」　醫：視訊問診翻5倍

帥房仲娶10妻　晚年失智「家人全跑光」

KID公開寶寶性別！派對現場曝光粉嗨爆

吳宗憲三女兒「首摘罩露正臉」！

當兵休假直擊女友滾床小王　滿地保險套

進雪隧抓到路隊長！「前面超空」1幕全火大

查爾斯幽會卡蜜拉鹹濕對話全錄下

國三學長逼學弟買菸！家長買5條到學校找他

南瑪都改道襲日！氣象廳嚇呆：前所未見的危險颱風

阿伯捷運上把玩巨型玩具！網嚇：明顯是狠人

更多

最夯影音

更多
2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？

2年輕人控客運危險駕駛　問：願10萬買斷影片嗎？
祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

老人家也能練搏擊！　68歲陳時中上場格鬥

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

神旺飯店15日熄燈！　員工擁抱落淚：謝謝光臨

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

田馥甄聲音回來了！隔一週開唱　「謝謝大家還在」...鞠躬道歉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面