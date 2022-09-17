陸「芯腐敗」再一例！　「大基金」高管任凱落馬

▲任凱。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「芯腐敗」再傳一例！大陸半導體「大基金」管理公司的副總裁任凱傳出因涉嫌嚴重違紀違法，正接受官方的審查及調查。

根據中紀委16日的通報，大陸國家開發銀行管理企業副總裁（副職級）任凱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和北京市監委監察調查。

大陸晶片也龍頭中芯國際也於同日證實，公司從中紀委獲悉，公司非執行董事任凱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和北京市監委監察調查。

中芯國際表示，鑑於上述原因，任凱無法正常履職，「任凱除擔任公司非執行董事、董事會戰略委員會成員職務外，未擔任公司其他任何職務，不參與公司日常經營管理。該事項不會對公司生產經營、財務狀況等產生影響。」

同時，任凱也是華芯投資管理有限責任公司的副總裁。而華芯投資，正是大陸國家集成電路產業投資基金股份有限公司（俗稱「大基金」）的管理公司。

根據大陸媒體統計，今年7月以來，大基金已有6名高管被調查。包含華芯投資總監杜洋、華芯投資投資三部副總經理楊征帆、華芯投資投資二部總經理劉洋，以及大基金總經理丁文武等。