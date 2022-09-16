快訊／鹿港分局巡佐車禍重傷！今晨「留最後一口氣」回家

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港警分局賴姓偵查佐(47歲)，15日上午7點多騎乘紅牌重機上班，卻在途中與一輛休旅車發生嚴重車禍，賴員卡在車底當場失去生命跡象。警消獲報到場，緊急將賴員送醫搶救後恢復心跳，但昏迷指數3，而16日上午不幸消息仍傳出，賴員傷勢嚴重，院方在家屬同意後，留最後一口氣送賴員回家。

▲騎車與休旅車相撞，鹿港賴姓偵查佐卡車底命危。（圖／民眾提供）

事故發生在15日上午7時許，賴員騎著紅牌重機上班，但行經大村鄉中正西路圖書館前時，卻與一輛藍色休旅車在路口碰撞，賴員當場被輾過卡在車底，沒了生命跡象。警消獲報到場，緊急將賴員救出送醫，他一度恢復心跳，但昏迷指數3。

院方事後說明，賴員因車禍從員基轉送至彰基，經搶救後，昏迷指數3分，有氣腦、雙側多處肋骨骨折合併氣血胸及骨盆骨折，轉至外科加護病房，尚未脫離險境。然而，不幸消息卻於今早傳出，院方在家屬同意放棄急救後，留下最後一口氣送賴員返家。

據悉，賴員在鹿港警分局長達8年，與同事相處融洽，是個認真又負責的好同事，積極努力，為偵查隊立下不少功勞，上午縣長王惠美與吳坤旭等人得知他發生車禍後，立即前往醫院關切傷勢，同儕也紛紛為他加油集氣，而今晨噩耗傳出，也讓同事們悲慟不已。