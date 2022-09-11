高雄本土登革熱延燒！擴大採檢「再揪4人」　群聚累計7人確診

▲高雄本土登革熱擴大！擴大採檢「再揪4人」，群聚累計7人確診。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

高雄前鎮區本土登革熱疫情擴大！疾病管制署今（11）日公布新增4例確診病例，均居住高雄市前鎮區，為3例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，經擴大採檢後確診。疾管署發言人莊人祥表示，4名個案近期均無國內外旅遊史，主要活動地點以住家附近為主，且病毒與案1均屬登革病毒第一型，研判屬同起群聚感染，目前該群聚累計7人確診。

前鎮區本土登革熱群聚首例個案於9月6日驗出，為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案居住地及活動地周邊進行室內外噴藥化學防治與孳清，及擴大疫調採檢、醫療院所訪視等等工作，並加強醫療院所通報警覺。截至目前已擴大採檢806人，目前已累計6人陽性、784人陰性，其餘檢驗中。

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莊人祥受訪時提到，高雄病媒蚊為埃及斑蚊，在登革熱傳播上較中北部的白線斑蚊「有效率」，因此只要爆出一例本土個案，就會透過擴大採檢，找出可能感染源，並針對確診個案居住地與工作環境附近坐進一步採檢。今日確診的4名個案症狀都不典型，大部分為發燒、頭痛、肌肉酸痛，有一例70幾歲的個案甚至為無症狀確診。

疾管署統計，國內今(2022)年截至目前累計9例登革熱本土病例，分別為高雄市7例及台中市2例，另有31例境外移入病例，感染國家分別自越南(18例)、印尼(6例)、菲律賓(2例)、新加坡(2例)、泰國(1例)、緬甸(1例)及宏都拉斯(1例)移入。

另依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近之東南亞/南亞多國包括寮國、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過226萬例，以南美洲巴西逾201萬例報告數為多，已為去年同期2.4倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及厄瓜多等疫情亦嚴峻。

疾管署呼籲，受颱風接近影響，國內各地持續有降雨機會，且病媒蚊僅需0.5公分積水即可繁殖，請民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。