今中重症+114！兒童MIS-C再+2　2歲女童染疫2個月後才發病

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增114例中重症個案，其中有2例兒童MIS-C個案，兩人都沒有打疫苗，目前經過治療，都已經康復出院。根據統計，國內兒童重症個案累計206例，其中MIS-C有129例。

發言人莊人祥表示，第一例MIS-C個案為8歲男童，7/19確診，8/28出現發燒、頭痛、腹脹、嘔吐、咳嗽，8/29到急診就醫，檢查有扁桃腺及頸部淋巴結腫大，診斷急性淋巴腺炎，8/30住院後症狀持續，之後出現結膜炎、皮疹、嘔吐、腹瀉和凝血功能異常，發炎指數升高和心包膜積水，診斷MIS-C，給予類固醇等藥物治療，已於9/6出院。

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第二例為2歲女童，在6/18確診，8/29發燒，8/31到急診就醫，檢查喉嚨紅腫，另有發炎指數和凝血功能異常，診斷MIS-C，在9/1住院，已於9/9出院。

根據統計，國內12歲以下兒童重症累計206例，31例腦炎、22例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、129例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及7例到院前死亡；上述個案已有31人死亡，12例腦炎、6例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及7例到院前死亡。

▲指揮中心說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）