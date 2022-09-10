不是排蛋黃酥！台中「最美接種站」連假不停歇　中秋湧人潮

▲這不是排蛋黃酥！現值BA.5流行期，文心森林公園連假又出現排隊人龍打疫苗。（圖／施勝桓醫師提供）



記者游瓊華／台中報導

目前為BA.5流行期，確診人數緩步上升，台中市衛生局預估這波疫情高峰落在10月初，呼籲民眾盡速接種疫苗。而有台中最美接種站之稱的文心森林公園外展站中秋連假也照常開打。許多家長把握休假，帶著小孩前往接種疫苗，排隊人潮不輸蛋黃酥名店。負責承接的診所醫師施勝桓表示，昨日連假首日，2小時就打了160多人，比平時多出100人左右。

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▲辛苦醫護！中秋連假也提供疫苗接種服務。（圖／施勝桓醫師提供）



施勝桓表示，老人及幼兒感染COVID-19後，轉變為重症或死亡的風險較高，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險，尤其現在幼兒第二劑覆蓋率太低，僅2%左右，呼籲民眾把握休假機會，快帶孩子來打疫苗。

▲許多家長把握休假，趕緊帶小孩到文心森林公園外展站接種疫苗。（圖／施勝桓醫師提供）



文心森林公園外展站於去年12月25日起開設，至今(9)日止共設站215天，接種3萬5146人次，一天最多接種1475人次，不僅全年無休，也堪稱疫苗百貨，提供莫德納、兒童BNT、成人BNT、Novavax、幼兒莫德納及幼兒BNT等6種疫苗，未來10月1日開打的流感疫苗，以及次世代疫苗也都有。而除了文心森林公園外展站，台中市衛生局表示，東協廣場接種站也提供莫德納及成人BNT供民眾接種，提升台中市疫苗涵蓋率。

▲文心森林公園外展站有台中最美接種站之稱，中秋連假也照常開打。（圖／施勝桓醫師提供）

衛生局表示，疫情已進入社區，儘管個案數相較之前減少許多，但每日仍持續增加，COVID-19疫苗接種為刻不容緩的重要行動，台中市收到中央配播的疫苗後，皆馬不停蹄協助台中市民接種，呼籲符合接種資格的民眾，儘速至合約院所或外展站接種，以維持社區群體免疫力。