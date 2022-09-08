駁二倉庫變身「人造怪物」偽博物館！動漫怪物學4大展區開展

▲駁二以動漫人造怪物為主題，打造一座偽博物館。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

動漫畫家和VR創作團隊聯手，以「人造怪物」為主題，打造一座偽博物館，推出「這。不會考3─動漫怪物學」特展，將於明（9）日起在駁二大義區C7動漫倉庫展出。

高雄市政府文化局長王文翠表示，「這。不會考」系列展覽透過當代的漫畫作品，描繪出學校課本中未提及的視角，關注「不會考」卻與生活緊密相關的議題。過去許多經典科幻作品中呈現出的未來技術，正逐漸在現實生活中成真，影響世界的科技走向。透過「動漫怪物學」創作者們所建構出的世界觀，穿越不同漫畫作品的平行宇宙，想像怪物存在的時空。

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「這。不會考3─動漫怪物學」由駁二策展，東立出版社、有你共創、公共電視和原動力文化協辦，聯手漫畫家MAE、爛貨習作、黃色書刊、動畫團隊大貓工作室、VR創作團隊赤兔影像，將駁二倉庫打造成一座不存在的怪奇博物館。

四大展區分別為「機械仿生怪物」、「擬態A.I.怪物」、「變種怪物」、「誰是怪物？」探討不同類型的人造怪物，衍生的影響與衝擊。

▲「機械仿生怪物」重現赤兔影像的VR動畫作品《海影城事》的海底機械城市。（圖／高雄市政府文化局）

「機械仿生怪物」重現赤兔影像的VR動畫作品《海影城事》，當中以高雄為藍本所設計的海底機械城市，空間中不斷出現的巨大機械神祇投影，彷彿將看展民眾置身劇中海底城，搭配駁二C7舊事倉庫的VR體驗，沈浸在蒸汽龐克城市的魔幻世界。

▲「擬態A.I.怪物」以燈光展演呈現《記憶的怪物》中的角色及回憶片段。（圖／高雄市政府文化局）

「擬態A.I.怪物」展區，延伸漫畫家MAE作品《記憶的怪物》概念，創造燈光展演，呈現主角與已故親人、繼承親人記憶的A.I擬態生物間的回憶片段，窺看主角如何放下對已故親人的遺憾。

▲「擬態A.I.怪物」陳列《記憶的怪物》主角已故親人的珍貴遺物，並結合燈光展演呈現故事情節。（圖／高雄市政府文化局）

「變種怪物」展區，可以一覽人氣漫畫家黃色書刊《勇者系列》作品中的龍族歷史脈絡，結合大貓工作室《勇者動畫系列》的動畫片段，將空間打造成龍族的考古現場。

「誰是怪物？」展出漫畫家爛貨習作《怪物社會》中角色的肖像畫，畫中角色平時呈現人類外觀，將在民眾不經意走動時變成怪物的形象。

▲體感科技讓民眾看完展覽後，也能變身為怪物。（圖／高雄市政府文化局）



而離場時行經的長廊更有互動投影，透過體感科技，民眾將體驗被怪物包圍的處境，看完展覽後也能變身為怪物，在投影中呈現。

「這。不會考3─動漫怪物學」將於9月9日～2023年2月5日，在駁二大義區C7動漫倉庫展出。展覽將倉庫打造成一座偽博物館，形塑科幻動漫作品中的怪物們。