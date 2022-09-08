討菸被拒6刀狠心捅死母...逆子抽菸伴屍　「願死刑彌補」下場曝光





記者蔡怡萍／新北報導

與媽媽、姊姊同住新北市的張姓男子，因為便祕身體不適，向媽媽討菸抽不成，竟怒拔水果刀刺向媽媽胸腹部、大腿共6刀，當場血流如注，聞聲前來制止的姊姊，也遭他持刀劃傷，媽媽送醫後傷重死亡。法院審理時，男子向法官表示「願意死刑來補償對姊姊和母親的傷害」，法官考量男子患有思覺失調症，需要接受長期治療矯正，依殺害直系血親尊親屬罪處8年徒刑、傷害罪處4月可易科罰金，執行完畢後受監護4年，可上訴。

▲張男不滿母親不給菸抽，狂捅母6刀致死。（圖／資料照）



判決書指出，患有思覺思調的42歲張男，離婚後與68歲媽媽、44歲姐姐同住在新北市中和區，無業在家且由媽媽供給生活花費，2021年12月17日早上8時許，他因為便祕不舒服、向媽媽要菸抽遭拒，竟失控到廚房拿水果刀朝媽媽胸腹部、大腿猛刺6刀，下手凶狠刀傷最深達16公分，當場大失血，姊姊衝出制止也遭揮砍成傷，而張母送醫後仍傷重不治。

驚悚的是，遭砍傷的姊姊說，弟弟將媽媽刺到倒地後，還對她揮刀進逼，不斷吼問「菸還要拿多久」，後來還在一旁自顧自抽菸，完全無視媽媽傷重在地上流血，未有任何報警或求救的行為。張男則告訴警方：「我拿水果刀是想要傷害媽媽，不挑菜刀因為會被砍，我有被砍過，我當時是想要插母親的肚子」。

▲男子在自家狠殺媽媽後，在一旁抽菸冷眼旁觀。（圖／資料照）



醫院鑑定張的精神狀況後，確認其從33歲入獄前後開始患有思覺失調症，已長期有妄想與幻聽，供稱「我那天好像有遇到鬼了，母親小時候跟我說她希望有新的身體，我才拿刀刺她」，進而導致當下因討菸被拒、情緒失控而辨識行為能力降低，親手持刀殺害媽媽。

法官認為，張男因長期受精神疾病影響，整體智力落在輕度智能障礙邊緣，思覺失調也在惡化，惟念犯後坦承犯行，並在法庭上說「願意死刑來補償我對姊姊和母親的傷害」，可見具悔意，依殺害直系血親尊親屬罪處8年徒刑，傷害罪部分處4月徒刑、可易科罰金，而刑執行完畢後應施以矯正教育以達治療並防止再犯，又雙親皆已過世、姊姊未原諒張男等，處張男出獄後應入相當處所監護4年，全案可上訴。