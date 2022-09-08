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保護免疫低下族群！指揮中心採購1萬劑新單株抗體藥物「Evusheld」

▲▼8/29指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情回溫，指揮中心購買新單株抗體藥物「Evusheld」，配送到醫院幫助免疫力較差的病患進行暴露前預防，日前已發出醫界通函，適用對象為未感染肺炎且免疫低下，不適合接種疫苗者，12歲以上、體重大於40公斤的青少年，以及成年人均適用，每次需打兩針，且每6個月就需重複給藥。

中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，為提供國內具高重症及死亡風險之免疫低下族群更完善的保護，以降低疫情對國內醫療量能之衝擊，日前衛生福利部疾病管制署已採購1萬劑Evusheld單株抗體，第一批1,728劑單株抗體已於本(2022)年9月6日晚間抵臺，並於今日配送。

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▲▼指揮中心說明復合式單株抗體Evusheld。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心說明復合式單株抗體Evusheld之採購。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心說明復合式單株抗體Evusheld。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，Evusheld為預防性單株抗體，為目前對Omicron BA.2、BA.2.12.1、BA.4及BA.5具療效之單株抗體組合之一，可用於暴露前預防，已取得美、法、英、澳及歐盟等多國緊急使用授權(Emergency Use Authorization,EUA)，提供給無法接種疫苗或免疫功能低下的族群施打，以降低其染疫風險。

疾管署已將其納入新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染臨床處置指引之建議藥物，規劃配置於收治實體器官移植、血液幹細胞移植或CAR-T治療(嵌合抗原受體T細胞療法，Chimeric antigen receptor T-cell therapy)，具有效重大傷病卡之嚴重先天性免疫不全病患之醫學中心及部分區域醫院存放，經醫師評估用藥之效益與風險並充分告知個案後，給予符合條件個案使用。

指揮中心呼籲，按時接種COVID-19疫苗接種，仍是最具效益之傳染病預防介入措施，Evusheld不能取代疫苗接種。本中心將持續密切關注國際COVID-19藥物之研發使用情形，及國內疫情防治需要，諮詢專家意見，評估採購儲備，以維護國人健康。

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