托嬰防疫措施調整！確診全班停托3天　7天居家照護後可恢復收托

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布，自9/12起調整托嬰中心及居家托育服務相關防疫措施，確診個案實施7天居家照護，期滿無症狀就可恢復收托，而嬰幼兒暫停收托期間，家長如需照顧子女，得申請防疫照顧假。

發言人莊人祥表示，針對確診、快篩（2歲以上幼兒及工作人員）或PCR陽性個案，實施7天居家照護，期滿無症狀可恢復收托及提供服務。而所屬班級嬰幼兒與托育人員，採自主應變，全班暫停托育3天，但經快篩（2歲以上幼兒及工作人員）或PCR陰性者可收托及提供服務，如有症狀應儘速就醫且暫停收托服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，針對與確診者（或快篩、PCR陽性個案）摘下口罩共同活動15分鐘以上，採自主應變，暫停托育3天；但經快篩（2歲以上幼兒及工作人員）或PCR陰性者可收托及提供服務，如有症狀應儘速就醫且不可收托及提供服務。

▲▼指揮中心公布9/12起托嬰中心及居家托育服務防疫措施。（圖／指揮中心提供）

莊人祥表示，快篩試劑適用於2歲以上幼兒，為降低照顧型機構群聚感染風險，已依托嬰中心工作人員及2-3歲幼兒，以每人每週1劑估算公費試劑數量，配送至全國1,437家托嬰中心。

未滿2歲嬰幼兒如需進行PCR核酸檢驗，可至全國指定社區採檢院所，名單已公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網「COVID-19防疫專區」/臺灣社交距離App及採檢地圖/ COVID-19全國指定社區採檢院所地圖。

另外，有關疫情之故致須請假者，托嬰中心工作人員確診、快篩陽性或居家隔離者，可請防疫隔離假；嬰幼兒暫停收托期間，家長如需照顧子女，得申請防疫照顧假。