最年輕疫苗受害救濟！10多歲少女打BNT心肌炎「獲救濟金3百萬」





▲學生施打BNT疫苗，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部公布最新疫苗受害救濟審議結果，總計有14案獲得救濟金，其中有一案是10多歲少女因為接種BNT出現心肌炎，獲得救濟金300萬元，為所有廠牌疫苗最年輕獲得救濟的個案。

根據疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第185次會議記錄，8月11日召開會議總計審查70案，有14案核予救濟，當中2案屬於BNT，分別核予救濟金300萬與2萬，1案屬於莫德納核予救濟金2.5萬，1案屬於高端，核予救濟金5千元，另10案都屬於AZ，核予救濟金5000~50萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

審議個案當中有一名10多歲少女，經過審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗11 日後發生發燒、喉嚨痛及頭痛等症狀，心臟超音波顯示心收縮功能下降，血液檢驗結果顯示心衰竭，心電圖顯示三度房室傳導障礙，磁振造影檢查顯示心肌炎變化。

個案之臨床表現符合心肌炎之診斷，惟症狀發生時間與接種 COVID-19 疫苗後較常發生心肌炎之合理時間不符，經綜合研判該症狀無法確定與接種COVID-19疫苗（BNT）之關聯性，核予救濟金新臺幣300萬元。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組第 185 次會議獲救濟金名單：

BNT2案

桃園市郭○○（編號：6106） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗 11 日後發生發燒、喉嚨痛及頭痛等症狀，心臟超音波顯示心收縮功能下降，血液檢驗結果顯示心衰竭，心電圖顯示三度房室傳導障礙，磁振造影檢查顯示心肌炎變化。個案之臨床表現符合心肌炎之診斷，惟症狀發生時間與接種COVID-19 疫苗後較常發生心肌炎之合理時間不符，經綜合研判 該症狀無法確定與接種COVID-19疫苗（BNT）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表障礙給付之規定，核予救濟金新臺幣300萬元。



新北市林○○（編號：6014） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗2日後出現咳嗽、呼吸急促及痠痛等症狀，經醫師診斷為急性咽喉炎及氣喘，個案接種疫苗16日後出現發燒、流鼻涕、上腹痛、嘔吐、胸痛及呼吸困難等症狀，血液檢查顯示心肌酵素微幅上升，但於24小時後大幅下降，與心肌炎之心肌酵素持續上升或維持於高原期之臨床表現不符，與感染導致之微量心肌細胞發炎較相符，個案心臟磁振造影檢查顯示無心肌壞死且收縮力完整，惟症狀仍無法確定與接種COVID-19疫苗（BNT）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第 1 項及其附表其他不良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣2萬元。

莫德納1案

彰化縣陳○○（編號：2353） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 40 分 鐘出現頭痛、眼睛痛、吞嚥困難及呼吸喘等症 狀，經醫師診斷為過敏性咽喉水腫併急性呼吸 衰竭。查個案本身有氣喘過敏史，惟接種後出 現之症狀及發生時間符合急性過敏反應，與接 種 COVID-19 疫苗（Moderna）相關，依據 「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應給付之規 定，核予救濟金新臺幣 2 萬 5,000 元。

高端1案

臺南市陳○○（編號：2908） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 18 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 10 分 鐘出現呼吸急促、頭暈、全身虛弱及起紅疹等 情形送醫。查個案接種前之中西醫門診病歷即 多次記載因呼吸急促、頭暈、全身虛弱等症狀 就醫。至於其紅疹症狀，包含藥物、食物、環 境及心理情緒等皆為發作之可能因素，惟其症 狀發生於預防接種後之合理期間，無法確定與 接種 COVID-19 疫苗（高端）之關聯性，且經 住院治療，爰依據「預防接種受害救濟基金徵 收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他 不良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣 5,000 元。

AZ10案

嘉義市蘇○○（編號：2943） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相 關檢驗結果等研判，個案接種疫苗 5 至 10 分鐘 即出現過敏反應，據病歷記載，個案於接種疫苗 前亦有因類似之紅斑、水腫及搔癢就醫，惟其症 狀仍無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之 關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審 議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應 給付之規定，核予救濟金新臺幣 1 萬元。

臺南市白○○（編號：2849） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相 關檢驗結果等研判，個案接種疫苗 9 日後發生 頭暈、食慾不佳等症狀，接種疫苗 11 日後因近 1 個禮拜昏睡、意識改變合併失禁等症狀就醫， 腦電圖檢查顯示雙側額顳區嚴重瀰漫性皮質功 能障礙，磁振造影檢查報告顯示疑似急性瀰漫 性腦脊髓炎，經醫師診斷為自體免疫發炎性腦 炎。依目前醫學實證，僅有接種 COVID-19 疫苗 （AZ）後出現自體免疫發炎性腦炎之個案報告， 而無大規模系統性相關研究，故其症狀無法確 定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，依 據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新臺幣 50 萬元。

臺南市陳○○（編號：2923） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 3 日因 皮膚發紅發癢情形就醫，經醫師診斷為蕁麻 疹。隔日因左上腹痛情形再次就醫，腹部電腦 斷層檢查結果顯示瀰漫性小腸結腸炎併少量腹 水，胃鏡檢查結果顯示為逆流性食道炎及十二 指腸潰瘍。查個案本身有長期抽菸、飲酒及嚼 檳榔習慣，為消化道發炎及潰瘍之高風險族 群。研判個案腹痛症狀與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）無關，依據「預防接種受害救濟基金徵 收及審議辦法」第 17 條第 1 款規定，不予救 濟。個案後續因蕁麻疹症狀就醫數次，查個案 接種前即曾因異位性皮膚炎等過敏症狀就醫， 且藥物、食物、環境及心理情緒等皆為蕁麻疹 發作之可能因素，惟其症狀發生於預防接種後 之合理期間，無法確定與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基 金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表 其他不良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣 5,000 元。

雲林縣劉○○（編號：2589） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後隔日因 發燒、頭痛、肌肉痠痛及全身紅疹等情形就 醫，血液檢驗結果顯示血小板稍微下降，影像 學檢查顯示無血栓現象。其發燒、頭痛及肌肉 痠痛之症狀，屬常見、輕微之可預期預防接種 不良反應。而全身紅疹情形經住院給予藥物治 療後緩解，其症狀發生於預防接種後之合理期 間，無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之 關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及 審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良 反應給付之規定，核予救濟金新臺幣 1 萬 5,000 元。

雲林縣王○○（編號：2587） 本案經審議，依據病歷資料記載及臨床表現等 研判，個案接種疫苗後當日出現肌肉痠痛、冰 塊冰敷接種部位後出現大顆水泡等情形，經醫 師診斷為皮膚局部急性蕁麻疹併水泡，屬接種 部位局部反應，與接種 COVID-19 疫苗（AZ） 相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審 議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反 應給付之規定，核予救濟金新臺幣 1 萬 5,000 元。

高雄市王○○（編號：2582） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現、 相關檢驗結果及現有醫學實證等研判，個案接 種疫苗後隔日凌晨因呼吸困難情形就醫，離院 後隔日傍晚突發心跳停止送醫，心電圖檢查結 果顯示為心室顫動。目前醫學實證顯示此年齡 層於接種 COVID-19 疫苗(AZ)後發生心肌炎機 率並未增加。其症狀發生時間亦與一般疫苗接 種後發生過敏性休克之合理時間不符，惟其臨 床表現仍無法排除過敏性休克之可能性。綜上 所述，個案之症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救 濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其 附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新臺幣 18 萬元。

臺中市歐○○（編號：5063） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現、 相關檢驗結果及現有醫學實證等研判，個案接 種疫苗後 18 日因胸悶及左腳腫脹等情形就 醫，影像學檢查報告顯示左側膕靜脈深層血 栓，血小板檢驗結果不符合血栓併血小板低下 症候群之臨床表現。然而目前醫學實證顯示此 年齡層接種 COVID-19 疫苗(AZ)後靜脈血栓發 生機率有增加情形。綜上所述，個案之症狀無 法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯 22 性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議 辦法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給付 之規定，核予救濟金新臺幣 20 萬元。

臺北市連○○（編號：3426） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 22 日 因胸悶、冒冷汗及血壓下降等情形就醫，心電 圖檢查結果顯示 V4 至 V6 導程 ST 段下降，經 醫師診斷為疑似非 ST 上升型心肌梗塞。個案 傍晚離院後突發暈厥、失去意識，心臟血管電 腦斷層檢查結果顯示為急性肺栓塞，然血小板 檢驗結果不符合血栓併血小板低下症候群之臨 床表現。個案後續因反覆發生感染症合併糖尿 病所致高血糖高滲透壓狀態住院。而糖尿病屬 慢性病，非短期內發生之疾病，惟考量個案除 糖尿病外，並無其他易造成血栓之危險因子， 研判其症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基 金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表 嚴重疾病給付之規定，核予救濟金新臺幣 30 萬元。

臺北市尤○○（編號：3696） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 29 日 因發燒、呼吸短促及胸痛情形就醫，胸部電腦 斷層檢查結果顯示為右下葉肺炎及肺栓塞。而 COVID-19 疫苗（AZ）係屬非複製型腺病毒載 體疫苗，並不具致病力。查個案具疑似遺傳性 易血栓體質，且本身有肝門靜脈血栓及脾靜脈 血栓致脾腫大之疾病史，平時即有血小板低下 情形。又個案肺栓塞及肺炎部位相同，而發炎 及感染情形亦為誘發血栓之危險因子，惟其肺 栓塞情形仍無法確定與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基 23 金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表 其他不良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣 1 萬元。

桃園市郭○○（編號：3306） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及 相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 12 日 起陸續因左胸痛、左腿痛等情形就醫，血液檢 驗結果顯示血小板下降及 D-dimer 上升情形， 血管超音波檢查結果顯示未見血栓，不符合血 栓併血小板低下症候群之臨床表現。惟個案無 其他發生導致血小板低下之危險因子，故血小 板低下之症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基 金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表 其他不良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣 4 萬元。