林秉樞遭羈押禁見「他卻幫發聲明」！　名律師黃國城懲戒曝光

▲林秉樞遭收押禁見，律師黃國城幫發聲明下場遭申誡。（資料圖／記者游宗樺攝）

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

民進黨籍立委高嘉瑜2021年爆出遭前男友林秉樞施暴，傷勢曝光後引發社會關注！林秉樞遭收押禁見時，透過律師黃國城發表道歉聲明，違反羈押法。黃國城因此被新北地檢署移付律師懲戒委員會，日前懲戒出爐，黃國城被記申誡，並接受6小時律師倫理規範研習。

有「港湖女神」封號的高嘉瑜，2021年11月底遭週刊爆料，遭當時的男友林秉樞拳打腳踢，瘋狂痛毆、鎖喉、拖行，導致她右臉、頭部、四肢多處挫傷，原因是林發現高與前男友傳訊息。

而林秉樞2021年12月2日凌晨遭法官裁定羈押禁見，透過律師黃國城發表道歉聲明，內容指出，「我配不上高委員，她跟我在一起是這輩子最大的錯誤，已經當面道歉過100次，一度得到高委員原諒，雖然如此仍然萬分後悔。跟所有受到牽連的朋友叩首致歉，我的人生已經毀滅，就算多年後有機會重獲自由，也應該很難再立足於社會，希望司法給該有的懲罰，會賠償該賠償的金錢，如果金錢可補償的話。」並懇求大眾不要浪費時間在他這個「廢人」身上。

由於林秉樞遭發出聲明時，正在被羈押，不能委託律師透過媒體發表聲明，此舉違反羈押法。新北地檢署調查後，1月將黃國城移付律師懲戒委員會懲戒。2日結果出爐，律懲會決議予以申誡，並於決議確定日起6個月內要自費接受律師倫理規範6小時研習。