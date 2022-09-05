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台東池上百人上街「反光電」　50輛汽機車排長龍誓死捍衛

▲池上鄉鄉親遞交陳情書。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲池上鄉親遞交陳情書。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉鄉親於5日自發性串連發起「救我家鄉、反對光電、守護池上」的陳情活動，自主號召50幾輛以上的汽機車、上百名鄉親共同響應形成一條長龍，表達「誓死捍衛池上米，拒絕光電米」、「守護自然稻景，拒絕光電煞風景」。

本次陳情內容為池上台糖園區即將設置4公頃以上的光電板，然而台糖未依照原住民族基本法修正第二十一條第一項之規定，應先取得部落諮商同意或參與，嚴重違背立法之精神，再者，光電廠商於8/19逕行召開施工前說明會，行政程序明顯瑕疵，引發池上鄉親、部落族人的不滿。

新興部落主席高惠玲表示，此次太陽能光電區開發計畫鄰近水源地，洗滌光電面板之化學清潔液體、或本身製成材料損壞露出之情形，都可能汙染當地純淨土壤與水源，而農作物若遭汙染，進而影響池上觀光、服務等產業，更會重創了池上百年歷史「稻米之鄉」美譽！池上鄉親支持綠能政策，但是光電不適合池上；池上鄉親歡迎台灣糖業公司土地活化、產業發展、引商投資，但不歡迎台糖設置光電板。

此次陳情主要對象為池上鄉公所、台灣糖業公司，台糖池上場經理林順烈表示，本案光電設置為總公司安排規劃，目前尚未正式定案，並表達會將鄉親的陳情聯署書、鄉親的心聲轉達給總公司；池上鄉親藉由此次「救我家鄉、反對光電、守護池上」的陳情遊行活動，以理性訴求、堅定的意志遞交342份反光電陳情聯署書，希望公部門長官、台灣糖業以及光電業者能聽到鄉民的聲音，重新規劃以有利於地方產業之發展行為，且要避免汙染池上生態環境、不影響池上米生產品質、以及不破壞自然景觀前提之下進行開發。

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