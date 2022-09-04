軒嵐諾加速！再現雙眼牆　中秋連假天氣出爐

▲軒嵐諾逐漸北上中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風軒嵐諾加速了！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，軒嵐諾又產生了大圈套小圈的「雙眼牆」結構，預期今天（4日）下半天之後，降雨將逐漸趨緩；暫時來看中秋節的天氣應該還不差，白天仍感覺較熱，但夜晚清晨略有涼意。

▼吳聖宇說，軒嵐諾又產生「雙眼牆」結構。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

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▼軒嵐諾今再增強成強烈颱風。（圖／RAMMB）

氣象局觀測，軒嵐諾今晨10時中心位置在台北的東北東方約340公里海面上，以每小時15轉21公里速度，向北轉北北東進行，近中心最大風速每秒51公尺（相當於16級風），瞬間最大陣風每秒63公尺（相當於17級風以上），7級風暴風半徑300公里，10級風暴風半徑100公里。

吳聖宇在臉書說，軒嵐諾今天天亮前最接近台灣，中心距離台灣東北角大約在260-270公里處通過，目前已經繼續往東海移動；過去一段時間強度重新增強為強烈颱風下限，雷達觀測清楚看到結構重新整理起來，又產生了大圈套小圈的雙眼牆結構，暴風半徑也略為擴大至300公里。

吳聖宇指出，目前颱風的暴風圈邊緣仍在通過東北部陸地中，預期最快中午前後暴風圈邊緣有機會離開陸地，但是要完全離開台灣附近海面，可能要等到今天晚間。

▲▼軒嵐諾今仍影響台灣。（圖／氣象局）



吳聖宇表示，受到颱風環流影響，今天白天期間中部山區、北部山區、東北部山區仍有局部豪雨發生的機會，西半部、宜蘭平地也會有一陣一陣的雨勢，下半天之後，降雨將逐漸趨緩；花東地區進入背風面，降雨機會相對低，反而會有輕微焚風出現的可能性。

吳聖宇說，西半部、東北部沿海仍有強陣風，部分區域可能達到10級上下，同樣要等到下半天之後，風勢才有逐漸減小的情況，在颱風遠離、風雨減小之前，大家外出仍要特別小心自身安全。

吳聖宇分析，周一颱風遠離，台灣附近為西南風，但還好水氣不多，南部有局部短暫陣雨，各地山區有局部午後雷雨，溫度回升；周二、周三北方有東北風南下，跟西南風在台灣附近交會，大氣不穩定度高，各地山區的午後雷雨發展將會較為旺盛。

吳聖宇指出，周四之後，東北風主導台灣附近的天氣，一直到周末中秋假期期間，可能都是東北風的天氣型態；暫時來看中秋節的天氣應該還不差，白天仍感覺較熱，但是夜晚清晨略有涼意，後續再持續觀察。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

