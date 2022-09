南非籍母子8月27日中午在淡水馬偕醫院失散,母親找遍醫院都未找到孩子,急得到附近竹圍派出所報案,員警和媽媽在外頭找了1個多小時,終於在竹圍捷運站外的行人天橋旁發現男童,員警用流利英文「Your mom is looking for you!」和男童溝通,隨後聯繫母親帶男童回家並協助叫計程車。