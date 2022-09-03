寶島甘露梨偷接搶種盛行　「研發農民抓侵權」農委會發文宣導





▲苗栗梨農劉申權花了20年研發的寶島甘露梨，卻被偷接搶種。（圖／劉申權提供）

記者楊惠琪／台北報導

正值中秋節送禮旺季，標榜台灣在地品種「寶島甘露梨」，因為碩大肥美、多汁飽滿、肉脆細緻，被譽為是「水梨界的LV」，近幾年成為秋節禮盒的人氣商品。苗栗卓蘭農民劉申權，是「寶島甘露梨」的育成者，花了20年時間、賣田研發，卻屢被偷接搶種，決定委託專責公司抓侵權，農委會也特別發公文宣導籲農民重視品種權。

72歲的劉申權，年輕時經營摩托車行，雖經營有成，但身體也出了狀況，決定結束車行事業，轉向大自然，當起了梨農。劉申權接受《ETtoday》新聞雲記者採訪指出，早期台灣梨農均仰賴國外進口的梨穗，因數量不穩定、運輸保存問題，一直影響梨農的生計與高接梨的品質。因而決定埋首研究，這一研發就是20年。

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「一個木本植物的研發，只少要花20年」，劉申權說，梨樹不像草本植物容易研發，得要7至12年才會開花結果，他從2000多個雜交品種中，不斷配對研究，才成功研發出「寶島甘露梨」新品種，研發過程未曾收成販售，多靠妻子四處打零工為生，期間還遭遇九二一大地震，被迫賣了兩塊田，才能繼續研發工作，一切的堅持只為了「台灣要有自己的品種」。





▲苗栗梨農劉申權花了20年研發寶島甘露梨，只為了台灣要有自己的品種。（圖／劉申權提供）

儘管劉申權已在2018年取得農委會核可的品種權，但隨著「寶島甘露梨」熱銷，偷接搶種的風氣，早在梨農界蔓延。

劉申權說，三年多來，只有四百位梨農，願意繳交5萬元的授權費合法種植，但確有超過千位梨農偷接搶種，違法種植面積高達1000公頃，比合法種植的面積還多，他感嘆說：「花了20年的研究心血，侵權農民居然連只要5萬元的授權費都不願意付，對台灣農業發展不是好事」，讓他決定委託專責公司，揪出侵權農民。

劉申權說，台中后里有七十多位經合法授權種植寶島甘露梨的農民，最近都換了新車；東勢農會的農民存款，近幾年增加了三、四倍，「代表大家都有賺到錢，這本來就是我的想法：人人有錢賺」。





▲農委會近日發文宣導，呼籲農民重視梨的品種權。（圖／劉申權提供）

農委會近日也發文到各農會，呼籲農民應合法取得品種授權，否則將依《植物品種及種苗法》開罰6到30萬元罰鍰。台灣大學生物產業傳播暨發展學系兼任教授林如森指出，寶島甘露梨已佔有70~80%的梨產業，侵權案層出不窮，政府已出手了，希望台灣藉此進入真正的已開發國家行列，重視智財權。

