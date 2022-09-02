前將軍揭中國無人機頻擾金門目的！專家：開火會掉進共軍陷阱

▲共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）



記者崔子柔／綜合報導

對岸無人機近期頻繁侵擾金門，金防部昨（1）日中午開火擊落一架不明的民用空拍機。空軍前副總司令張延廷指出，中國一直透過無人機進行「心理戰」，試圖打擊我國軍士氣，另也在試探底線。

根據《聯合報》報導，張延廷表示，中國無人機只在崗哨、陣地、指揮中心拍照或飛行，沒有到其他古蹟，目的在於羞辱我國軍，表達「共軍可來我防區侵門踏戶」之意，另也在試探我方底線，若我國軍遲遲沒有反應，接著可能就派出有人機、氣球、甚至直升機。

對於我方開火擊落無人機，國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，國防部應選用干擾方式，讓無人機喪失功能墜落，若只會用開火方式，陸方可能引誘我軍朝海面射擊、埋下陷阱。

面對中共無人機持續侵擾外島，身兼三軍統帥的總統蔡英文下令國軍可適時採取強力措施反制。金防部1日透露，中午12時3分，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空，駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。金防部也強調，將持續偵搜警戒、嚴密監控，以維防區安全。陸軍司令部則說，無人機擊落後落海，但因為處置時間緊湊，無殘骸照片。