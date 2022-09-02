Apple新增3項過時產品！　「時代眼淚神機」9月底正式走入歷史

▲蘋果再新增過時產品。（圖／路透社）



記者崔子柔／綜合報導

蘋果公司（Apple Inc.）隨著產品一代代更新，也列出「過時產品」清單，只要在列表中的商品就不保證能再維修，可能碰上缺少零件的情形，9月底則將再新增3款iPod為過時產品。

根據《macrumors》報導，iPod在MP3播放器流行時紅翻全球，然而蘋果在提供給授權維修商的訊息中指出，包括 iPod nano 第七代、iPod shuffle 2012、iPod touch 第五代的 32/64 GB 版本，將在9月30日列入過時產品名單。

▲iPod nano第七代將被列入過時名單。（圖／翻攝自蘋果官網）



16GB版本的iPod touch第五代早在過時名單內，iPod nano、iPod shuffle則都在2017年停產，而最後一款 iPod touch 第七代於2019年推出，今年5月宣布停產。

目前iPod產品線還有第六及第七代尚未列進過時產品。Apple 營銷主管傑斯威克（Greg Joswiak）在iPod touch第七代停產時表示，iPod的精神會繼續體現在Apple其他產品上，包括 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、HomePod mini。