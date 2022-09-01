全台第一本《電動機車產業政策建言書》正式發行　分享電動運具六大路徑

▲SMAT 的 《2022 臺灣電動機車產業政策建言書》提出「電動運具六路徑」（圖／ SMAT台灣智慧移動產業協會提供，下同）



政治中心／綜合報導

為促進台灣電動機車產業發展，以及提出政策建言供中央與地方政府做為施政參考，台灣智慧移動產業協會（以下簡稱SMAT協會）於9月1日發布《2022臺灣電動機車產業政策建言書》。其中就台灣目前的電動機車產業與發展的現況，以及國際上主要國家發展電動機車的政策提出整理分析，並針對台灣中央政策以及全國各縣市的交通環境，提出政策建言。期待中央攜手地方，六都帶動全國，共同推動台灣電動機車的發展。

現場除了SMAT協會王健全理事長致詞之外，還有國發會產業發展處詹方冠處長、王婉諭委員、洪孟楷委員、蔡壁如委員與中央大學邱俊榮教授出席致詞，並有洪申翰委員預錄之影片致詞，以及工研院曾郁茜分析師報告建言書重點。

SMAT協會王健全理事長在致詞時表示，協會相當感謝國發會提出的《臺灣2050淨零排放路徑》，在淨零排放這條路上，台灣才剛起步，需要政府與民間更多努力。因此協會建議政府可以推動2024年電動機車總數突破100萬輛，以及2030年電動機車的市售比提升至50%，這不只是符合國際趨勢，也是為了台灣電動機車的整體產業鏈超前部署。

王健全也在致詞時提出「電動運具六路徑，台灣攜手向前行」的六大訴求：

一、加速達標：鼓勵地方政府制定比國發會2040年市售比100%更提早達標的時程。

二、在地施政：以在地需求作為施政依據，提升民眾對電動機車接受度。

三、多元補助：制定多元補助方案，刺激汰舊換新及新購電動機車誘因。

四、挹注研發：政府挹注科技資源，投入電動機車研發及周邊產業發展。

五、健全環境：政策協助偏遠地區廣設充換電站，健全電動機車友善使用環境。

六、ESG 好夥伴：政策獎勵企業選用電動運具作為其推動ESG之方案。

王健全理事長最後提到，減少碳排放是企業ESG工作的一項重要指標，無論是企業採購或補助員工購買電動機車，均有助於企業推動ESG，近期已成為許多大型企業的選擇。未來也可以預見越來越多企業採購電動運具，一起為台灣的淨零排放、永續發展努力。

立委洪孟楷則表示，《氣候變遷因應法》是新會期重點關注的法案，他會持續監督相關法規的修訂，而立法只是目標，執行才是關鍵，包括短、中、長期的目標設定以及油車與電車的比例分配。

洪孟楷提到，德國希望2030年希望新購機車電動化100%，鄰近的東南亞各國也各自提出目標。我們提出的政策目標不是最後也不是第一，未來要如何務實達標，讓2050真正的淨零碳排，是產、官、學要共同合作的。

洪孟楷強調，推廣電動運具不是要讓油車沒有生意，而是要推動產業轉型，讓產業跟消費者、使用者轉型到電動運具，希望在這個過程中找到台灣未來產業轉型的亮點跟可能性。

立委王婉諭表示，台灣多數縣市的大眾運輸系統，難以滿足民眾的移動需求，民眾仍然相當依賴私有運具，所以運具電動化和推動人本交通是降低公路運輸廢氣排放的重要工作，這也與孩子的健康、呼吸道的問題息息相關。

王婉諭強調，淨零碳排的目標設定相當好，但重要的是政策要能具體落實和貫徹，如2020年政府補助七期燃油車，就導致電動機車推展進度落後，便是政策錯誤導致的結果。此外，電動機車相關的配套建設與法規，也應該一併加速進行規劃與執行。例如同時需要多少充換電站、保障停車格，以及增設這些設施所需要的公共空間等諸多問題。

立委蔡壁如表示，2020年我國運輸部門碳排放量占境內空污1/3，而今年三月國發會公布的2050淨零路徑，禁售燃油汽、機車的時程都比主要國家晚五年，等於拖累台灣淨零轉型腳步。因此民眾黨主張應該將「2035禁售燃油機車、2040禁售燃油汽車」的目標入法。

蔡壁如表示，台灣曾在2019年創下電動機車新車佔比18.68％的紀錄，但是2020年環保署回頭補助七期燃油機車，使電動機車銷售量大幅度腰斬，只剩2019年的一半，是錯誤的政策。她表示，台灣要推動無煙囪的觀光產業，應結合電動化與共享化，政府尤其應該優先協助離島設置充換電樁，讓離島成為無煙囪的低碳示範島，與疫情過後的觀光發展同時推行。未來針對行政院編列的運具電動化、無碳化預算，她會持續監督經費運用。

立委洪申翰透過錄影致詞參與記者會，他表示，城市更是推動淨零轉型的重要節點，面對即將到來的年底地方大選，很多候選人也會提出在淨零排放或氣候相關的政策，其中一定不該遺漏的便是「運具電動化」的部分，希望各個地方政府可以提出具體的政策。

洪申翰並提及，運具的轉型要搭配再生能源的推動，才能從能源端、交通端甚至到使用端將整個淨零系統完整建立起來。未來希望淨零的城市可以在綠色運輸、淨零運輸、運具電動化上，更積極、更進步、更徹底，讓更多用路人一起參與進淨零轉型的議程。

中央大學邱俊榮教授表示，台灣電動機車的新車市占目標是在2030年達到35%，還有20%的差距，是很大進步空間。總統宣示淨零碳排目標後，大家已有很高的共識，希望能在接下來可以看到明確的政策指引，讓民間也有明確的前進方向。

邱俊榮提到，未來電動機車產業不僅要持續供應內需市場，也要進一步擴大外銷的市場。台灣智慧移動產業協會致力運具電動化的倡議。未來SMAT的工作相信會越來越重要，在電動運具轉型的這波浪潮中，全球化市場重新洗牌，台灣的政府與產業界不只是要一起努力，更要加快腳步，維持台灣的競爭力。

國發會產業發展處詹方冠處長則在致詞時表示，運具電動化是國發會規畫的十二項關鍵戰略之一，這也是少數能貫穿產業、生活、能源、社會四個面向的措施，而國發會在三月時所發布的淨零排放路徑圖，只是一個對話的開始，希望產業與各界能夠給予更多意見，而淨零戰略的具體目標跟做法，國發會則預計在今年年底對外公布。

詹處長提到，電動運具本身是重要的產業，其中如車聯網、電池等都是重要產業，也對未來推動智慧城市跟智慧治理有很高的價值。且電動機車的充換電站對穩固電網有所幫助，電動機車的電池更是良好的應急電力來源。

工研院的曾郁茜分析師則是針對協會提出的六項路徑，提出詳細的說明報告。曾分析師表示，政策為帶動電動機車市場成長主要因素，尤以「購車補助」、「建置友善環境」、「完善供應鏈」為主要方針，也針對本次建言書提出五個補充說明：

（一）地方特色：以大帶小樹立指標城市典範。

（二）多管齊下：推動運具電動化，宜多管齊下提供誘因。

（三）關鍵資源：針對關鍵技術與資源，獎勵研發創新與國際合作。

（四）健全環境：設定基礎設施數量目標，完善電動機車使用環境。

（五）納入ESG：響應淨零排放國際趨勢，建議企業將ESG納入公司營運管理與生產流程

▲SMAT 分享電動運具六大路徑 共同達成 2050 淨零排放

貴賓致詞告一段落後，SMAT協會王健全理事長、國發會產業發展處詹方冠處長、王婉諭委員、蔡壁如委員與中央大學邱俊榮教授共同上台，參與儀式台的點亮儀式，儀式台的燈條象徵著電動機車以電能運作的特性，同時也點亮記者會的主題「電動運具六路徑，台灣攜手向前行」，表達與會貴賓期待電動運具的發展，能朝建言方向不斷前進。