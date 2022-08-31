電動車自燃險釀災！電源線搭鐵短路起火燃燒　3原因不可大意

▲▼電源配線與車身金屬固定架發生搭鐵短路起火，電動車燒到只剩骨架。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前於花蓮縣吉安鄉發生一起建築物火警案，附近民眾發現建築物車庫內部火勢甚大且不斷竄出濃煙，立即撥打119報案，消防局獲報後派遣多輛消防車前往搶救，隨即撲滅火勢，所幸未造人員傷亡。

現場經消防局火災調查人員勘查後，發現該部電動機車車齡約3年，火災發生前，該車椅墊下方位置的車殼有發熱現象，初步研判起火原因是椅墊下方電源配線，疑因擠壓破損與車身金屬固定架發生搭鐵短路現象引發火勢。

近年來電動車當代步車已成為花蓮地區普遍流行的代步工具，惟迄今已發生的5起因電動車行駛或充電過程中引燃火災的案例，依火災發生類型分別為電動機車、電動車(遊園車)、電動滑板車，火災原因經分析為：

(一) 電動車內部電源配線被覆疑因摩擦破損，導致短路引燃火勢。

(二) 充電過程中因電池過充或電池曾遭碰撞、擠壓、穿刺導致內部正負極產生接觸短路發熱著火。

(三) 使用高電壓的充電器(充電器未專車專用)，造成內部電池過充發熱起火燃燒。

消防局表示，在高齡化、環保能源等環境需求及國家政策帶動下，電動車的發展已成為未來的趨勢，但是民眾平時對電動車使用時的一些注意事項因比較陌生及疏於維護，導致內部電源配線摩擦破損短路或電池因過充或故障以致產生發熱著火現象發生。

消防局局長林文瑞呼籲，民眾對於電動車的使用須遵守下列原則，才能有效降低火災發生的機率。

(一)內部電源配線若發現破損或漏電現象，須立即抽換。

(二)電動車充電器要做到專車專用。

(三)不要使用來路不明或未經認可的電池。