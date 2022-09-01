佩真衝刑大真相曝！挨告詐欺到案做筆錄　自拍PO：遇到潑糞仔

▲藝人佩真因被控詐欺，前往北市刑大說明，結束後在刑大前拍照貼文。（圖／翻攝佩真藝人直播）

記者邱中岳／台北報導

知名藝人佩真因商業糾紛，被人控告詐欺，在6月間台北地檢署要求北市刑大協助通知佩真到案說明，但因當初說明檢察官認為有補充必要，所以31日北市刑大再通知佩真前往補充說明，佩真也在離開刑大後，於門口拍照貼文「遇到潑糞仔」。

據了解，藝人佩真因商業行為，因對方不滿帳目上落差10多萬，於是控告佩真詐欺，台北地檢署6月份也交由北市刑大通知佩真前往說明，佩真也在6月份前往北市刑大說明。

但事後承辦檢察官認為「佩真需要再補充說明細節」，所以再度請北市刑大通知佩真，最後佩真也在8月31日前往北市刑大進行補充說明。

據了解，佩真到案後也否認有詐欺行為，僅表示這些都是商業糾紛的問題，並沒有詐欺的意圖，一切都是誤會。

佩真8月31日上傳在台北市刑事大樓前的照片，委屈傾訴「人在家中坐，禍從天上來，走在路上還會遇到潑糞仔」，她堅信清者自清，真相都會有水落石出的那一天，儘管如此仍覺得自己碰上倒楣事非常誇張。

慶幸的是，佩真在粉絲關心詢問「哪個缺德鬼」時，有解釋並不是排泄物的糞便，但對於其他人進而詢問發生什麼事情，她只說「偵查不公開」。事實上，她淡出演藝圈後轉戰直播產業，也是做出了不錯的成績，獨自撐起家庭經濟還要照顧員工的狀況下，每天都非常努力直播，不只如此，日前更帶員工去旅遊放鬆。